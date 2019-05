In de play-offs om promotie/degradatie staan woensdag de returns in de tweede ronde op het programma: Excelsior is door toedoen van RKC Waalwijk gedegradeerd en Go Ahead Eagles schakelde FC Den Bosch uit, terwijl De Graafschap-SC Cambuur en Sparta Rotterdam-TOP Oss (aftrap 20.45 uur) nog bezig zijn. Volg de wedstrijden in dit liveblog.





Excelsior gedegradeerd

Uitslagen:

FC Den Bosch- Go Ahead Eagles 0-1 聽(2-3)

聽(2-3) Excelsior- RKC Waalwijk 1-1 聽(2-3)

聽(2-3) LIVE:

Sparta Rotterdam-TOP Oss 1-0 (3-0)

(3-0) De Graafschap-Cambuur聽2-0 (3-1) Welkom in het liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik verzorg vanavond de updates rondom de promotie/degradatie-play-offs. Veel plezier! Play-offs promotie/degradatie 聽路聽 70' Zo leuk als beide duels voor rust waren, zo saai zijn de wedstrijden na de pauze. Er gebeurt weinig meer in Doetinchem en Rotterdam. Top Oss en Cambuur zullen moeten scoren om de wedstrijden weer spannend te maken. De Graafschap-Cambuur 聽路聽 61' Daar is bijna de 3-0 voor De Graafschap. Serrarens stuurt Bahoui met de buitenkant van de schoen diep. De aanvaller haalt verrassend uit en ziet zijn inzet maar net naast gaan. De Graafschap-Cambuur 聽路聽 De Graafschap-Cambuur 聽路聽 50' Wat een misser van Kippersluis! De aanvaller van Cambuur krijgt het voor elkaar om van een meter afstand naast het doel te schieten. Het blijft 2-0. Play-offs promotie/degradatie 聽路聽 46' Er wordt weer gevoetbald in Doetinchem en Rotterdam. Komen De Graafschap en Sparta nog in de problemen? Excelsior-RKC 聽路聽 Bruins: 'Excelsior kan degradatie alleen zichzelf verwijten'

Luigi Bruins is diep teleurgesteld na de degradatie van Excelsior uit de Eredivisie. De Rotterdammers moesten in de tweede ronde van de play-offs om promotie/degradatie hun meerdere erkennen in RKC Waalwijk.聽"Ik ben hier doodziek van", baalt Bruins na afloop van de return tegen RKC bij聽FOX Sports. "We kunnen dit alleen onszelf verwijten." Sparta-TOP Oss 聽路聽 Rust. Sparta heeft weinig te duchten van TOP Oss en is 茅茅n helft verwijderd van de finale in de play-offs. Halverwege staat het 1-0. Over twee wedstrijden staat het 3-0. De Graafschap-Cambuur 聽路聽 Rust. De Graafschap is hard op weg om het verblijf in de Eredivisie met minstens twee wedstrijden te verlengen. Halverwege staat het door twee treffers van Benschop 2-0. Over twee duels staat het 3-1. De Graafschap-Cambuur 聽路聽 40' GOAL De Graafschap! 2-0 (3-1)



Daar is nummer twee voor Charlison Benschop. De aanvaller schiet vanaf elf meter beheerst raak. De Graafschap-Cambuur 聽路聽 39' Strafschop De Graafschap!聽



Schilder maakt hands uit een vrije trap van El Jebli. De thuisploeg mag een penalty nemen. De Graafschap-Cambuur 聽路聽 36' Eindelijk een goede mogelijkheid voor Cambuur. Steenvorden verlengt een vrije trap van Maulun. Zijn inzet gaat nipt naast. Sparta-TOP Oss 聽路聽 30' Bijna de 2-0 voor Sparta. Rayhi probeert het van dichtbij met links, maar zijn inzet wordt een knappe redding van Koeman gekeerd. Sparta-TOP Oss 聽路聽 De Graafschap-Cambuur 聽路聽 24' GOAL De Graafschap! 1-0 (2-1)



Benschop! De aanvaller kopt keurig raak uit een vrije trap van El Jebli. Cambuur moet aan de bak. De Graafschap-Cambuur 聽路聽 Voor De Graafschap-trainer Henk de Jong is de ontmoeting met Cambuur bijzonder. Volgend seizoen staat hij bij de club uit Friesland aan het roer. Sparta-TOP Oss 聽路聽 15' GOAL Sparta! 1-0 (3-0)



Na een sterk begin van de Rotterdammers worden zij nu beloond met een doelpunt. Vriends kop de 1-0 tegen de touwen. Sparta zit op rozen. De Graafschap-Cambuur 聽路聽 9' El Jebli draait zich vrij en haalt uit van zo'n zestien meter. Mous reageert alert en kan de bal keren. Sparta-TOP Oss 聽路聽 2' Daar heeft Sparta al bijna een voorsprong te pakken. Een hard schot van Auassar gaat maar net over. Play-offs promotie/degradatie 聽路聽 1' De Graafschap-Cambuur en Sparta-FC Oss zijn onderweg. De Graafschap-Cambuur 聽路聽 Afgelopen zondag ging het er zowel op als naast het veld heftig aan toe bij De Graafschap-Cambuur (1-1). Een rode kaart en een korte onderbreking van de wedstrijd zorgden voor een tumultueus duel. Word het vanavond in Doetinchem weer zo'n hete avond? De opstellingen:聽



De Graafschap:聽Bertrams; Owusu, Straalman, Nieuwpoort, Tutuarima; El Jebli, Matusiwa, Benschop; Burgzorg, Serrarens, Bahoui.



SC Cambuur:聽Mous; Van Wermeskerken, Steenvoorden, Van Koesveld, Sambissa; Jansen, Schilder, Maulun; Ciganiks, Robertha, Kallon. Sparta-TOP Oss 聽路聽 Sparta verdedigt vanaf 20.45 uur een 2-0-voorsprong tegen TOP Oss. De opstellingen van beide teams zijn als volgt:



Sparta:聽Coremans; Abels, Wuytens, Vriends, Faye; Harroui, Auassar, Laros Duarte, Rayhi; Veldwijk, Deroy Duarte.



TOP Oss:聽Koeman; Asmelash, Piqu茅, Nieveld, Van den Herik, O. Rommens; Kaak, Smeets, P. Rommens, Oratmangoen, Ladan. FC Den Bosch-Go Ahead Eagles 聽路聽 Afgelopen! Go Ahead Eagles wint door een late treffer van Veldmate met 0-1 van FC Den Bosch en bereikt de finale van de play-offs! Excelsior-RKC 聽路聽 Afgelopen! Excelsior speelt met 1-1 gelijk tegen RKC en degradeert, omdat het vorige week met 2-1 verloor, na vijf seizoenen uit de Eredivisie. RKC bereikt de finale van de play-offs. Excelsior-RKC 聽路聽 90+1' Er komt liefst zes minuten blessuretijd bij. Kan Excelsior het tij nog keren? Den Bosch-Go Ahead Eagles 聽路聽 90' GOAL Go Ahead Eagles! 0-1



Daar is alsnog de treffer van Go Ahead Eagles! Veldmate kopt raak uit een corner. Nu is het Den Bosch dat een doelpunt moet maken om de finale van de play-offs te halen. Excelsior-RKC 聽路聽 85' Het thuispubliek is al aan het juichen, maar de bal zit er niet in! Een hard schot van Matthys suist rakelings naast. Excelsior-RKC 聽路聽 82' De tijd dringt voor Go Ahead Eagles en Excelsior. Het goede nieuws voor beide ploegen is dat zij aan 茅茅n doelpunt genoeg hebben om verlenging af te dwingen of door te gaan. Excelsior-RKC 聽路聽 80' Opnieuw een grote mogelijkheid voor Excelsior om de 2-1 te maken. Eckert heeft de bal voor het intikken, maar schiet tegen Vaessen op. Excelsior-RKC 聽路聽 Feest bij doelpuntenmaker 脫marsson na de 1-1. Excelsior zal nog minstens 茅茅n keer moeten scoren om verlenging af te dwingen. Den Bosch-Go Ahead Eagles 聽路聽 72' Wat een kans voor Den Bosch om de score te openen! Blummel stift de afgevallen bal van dichtbij voorlangs. Excelsior-RKC 聽路聽 70' ROOD RKC!聽



Spierings keert een vrije trap van Excelsior met zijn hand, krijgt zijn tweede gele kaart en moet vertrekken. RKC moet nog twintig minuten overleven met tien man. FC Den Bosch-Go Ahead Eagles 聽路聽 65' Go Ahead Eagles beseft dat het moet scoren en slaagt erin om Den Bosch terug te dwingen op de eigen helft. Het oogt dreigender dan voor rust, maar kansen blijven vooralsnog uit. Excelsior-RKC 聽路聽 64' Dat scheelt niet veel! Een waanzinnig schot van Fortes zeilt maar net naast. Excelsior-RKC 聽路聽 55' Excelsior heeft na rust een tweede adem gevonden. De Rotterdammers jagen na de 1-1 nadrukkelijk op een voorsprong. Excelsior-RKC 聽路聽 46' Ook Den Bosch-Eagles (0-0) wordt hervat. De thuisploeg is op basis van uitdoelpunten virtueel door naar de finale. Excelsior-RKC 聽路聽 49' GOAL Excelsior! 1-1



Wat een goal van El铆as 脫marsson! Op aangeven van Bruins krult de IJslander de bal in de kruising. De Rotterdammers hebben nog 茅茅n doelpunt nodig om verlenging af te dwingen. Excelsior-RKC 聽路聽 46' Kan zijn ploeg in de tweede helft uit een ander vaatje tappen? Excelsior zal minstens twee keer moeten scoren om degradatie te voorkomen. We zijn weer onderweg in Kralingen. FC Den Bosch-Go Ahead Eagles 聽路聽 Rust. FC Den Bosch en Go Ahead Eagles gaan aan de thee met een 0-0-tussenstand. Over twee duels staat het nog 2-2 en omdat Den Bosch in Deventer wist te scoren is die ploeg virtueel door. Excelsior-RKC 聽路聽 Rust. Excelsior moet na rust vol aan de bak om degradatie te voorkomen. De Rotterdammers kijken tegen een 0-1-achterstand aan en verloren in Waalwijk ook al met 2-1. Excelsior-RKC 聽路聽 45+1' Nu is Bruins dichter bij een doelpunt! Zijn schot wordt van richting veranderd, maar opnieuw is Vaessen alert. Excelsior-RKC 聽路聽 45' Bruins mag op een gevaarlijke plek een vrije trap nemen, maar zijn poging wordt simpel gepakt door Vaessen. Excelsior-RKC 聽路聽 38' GOAL RKC! 0-1



Uit het niets komen de Waalwijkers op voorsprong! Op aangeven van Hansson kopt Spierings raak. Excelsior zal minstens twee keer moeten scoren om niet te degraderen. FC Den Bosch-Go Ahead Eagles 聽路聽 32' Eindelijk wat reuring in Den Bosch. Van der Venne schiet namens Eagles vanaf de rand van het strafschopgebied op de paal. Excelsior-RKC 聽路聽 Met de huidige 0-0-tussenstand is Excelsior virtueel gedegradeerd. De Rotterdammers kunnen RKC nog niet aan het wankelen brengen. Play-offs promotie/degradatie 聽路聽 21' Beide duels zijn het aanzien nauwelijks waard. Bij zowel Den Bosch-Eagles als Excelsior-RKC is het nog wachten op het eerste schot op doel. FC Den Bosch-Go Ahead Eagles 聽路聽 Play-offs promotie/degradatie 聽路聽 10' Beide duels gaan rustig van start. Kansen zijn er nog niet geweest en doelpunten dus ook nog niet. Excelsior-RKC 聽路聽 1' Ook in Kralingen rolt de bal. Excelsior moet een 1-2-achterstand zien goed te maken. FC Den Bosch-Go Ahead Eagles 聽路聽 1' FC Den Bosch-Go Ahead Eagles is onderweg.