Jeroen Slop treedt per 1 juli toe tot de raad van commissarissen (rvc) van de KNVB. De voordracht van de 57-jarige bestuurder is woensdag in de algemene ledenvergadering van de voetbalbond goedgekeurd.

Slop wordt bij de KNVB de opvolger van Erik Mulder, die aan de slag gaat als voorzitter van de rvc van FC Groningen. De rvc van de KNVB bestaat verder uit voorzitter Jan Smit, Elsemieke Havenga-Hillen, Han Berger en Niek Jan van Kesteren.

In december werd bekend dat Slop aan het einde van dit seizoen stopt bij Ajax, waar hij sinds 1998 werkzaam is. De geboren Amsterdammer kwam tot een akkoord over zijn vertrek na gesprekken met met de rvc en algemeen directeur Edwin van der Sar.

Ajax heeft in Susan Lenderink de opvolger van Slop gevonden. Zij komt over van De Bijenkorf, waar ze werkzaam is als CFO.