De woensdag bekendgemaakte veranderingen in de Eredivisie staan nog niet vast. "De Eredivisie CV loopt nog enigszins voor de muziek uit", zegt een woordvoerder van de KNVB.

De Eredivisie bracht woensdagochtend naar buiten dat deze competitie volgend seizoen op de schop gaat. Niet alleen de nummer achttien uit de Eredivisie maar ook de nummer zeventien degradeert rechtstreeks. Naast de kampioen promoveert ook de nummer twee uit de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie.

"Het zou natuurlijk best kunnen dat iedereen elkaar weet te vinden", aldus de zegsman van de KNVB tegen ANP. "Maar het is nog wel voorbarig. Hier gaat de Eredivisie namelijk niet alleen over. Er zijn nog drie partijen die hier iets over moeten zeggen."

"De beslissing moet uiteindelijk worden genomen door het bestuur betaald voetbal van de KNVB. De spelersraad CSR moet ook een advies uitbrengen. Zij vertegenwoordigen alle spelers. En het lijkt me ook belangrijk wat FOX Sports ervan vindt. Zij zenden de wedstrijden rechtstreeks uit en hebben afspraken gemaakt."

Maatregelen Eredivisie per 2019/2020 Nummers zeventien én achttien degraderen uit Eredivisie

Clubs die in Europese groepsfase spelen, stromen pas na winterstop in bij TOTO KNVB-beker

Meer flexibiliteit in het vaststellen van speeldagen en aanvangstijden

Eerlijkere verdeling mediagelden (solidariteit neemt met 10 procent toe)

Clubs die Europees spelen, verdelen een deel van de inkomsten (5 procent bij groepsfase en 3,75 procent bij knock-outfase) onder overige clubs

Clubs met jeugdopleidingen met internationale status (Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, FC Utrecht en Vitesse) mogen geen jeugdspelers meer bij elkaar weghalen

Deel van solidariteitsgelden die Eredivisie-clubs van UEFA krijgen (15 procent), gaat naar clubs in Keuken Kampioen Divisie

Eredivisie stelt meerdere aanpassingen voor

De Eredivisie CV kondigde een reeks aanpassingen aan, die door de KNVB nog bevestigd dienen te worden. Clubs die de groepsfase van de Champions League of Europa League bereiken, hoeven minder wedstrijden te spelen in de TOTO KNVB-beker. Zij stromen pas in als nog 32 clubs over zijn, nadat de groepsfase van de Champions League en Europa League zijn afgerond.

In het competitieschema wordt vanaf volgend seizoen nog meer rekening gehouden met clubs die Europese verplichtingen hebben. Afgelopen seizoen zorgden de goede prestaties van Ajax in de Champions League voor veel wijzigingen in de Eredivisie.

Verder willen de Eredivisie-clubs de mediagelden evenwichtiger verdelen en clubs motiveren afstand te nemen van kunstgras. Ajax, Feyenoord, PSV, FC Utrecht, Vitesse en AZ hebben ook afgesproken in principe geen jeugdspelers meer van elkaar over te nemen. Gebeurt dat toch, dan moet de standaardvergoeding dubbel worden betaald.