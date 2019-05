Younes Namli verruilt PEC Zwolle na twee jaar voor FC Krasnodar. De Russische topclub heeft de komst van de 24-jarige spelmaker woensdag bevestigd.

Namli, die naar verluidt ook in de belangstelling van Ajax en Feyenoord stond, tekent voor vier jaar. Krasnodar staat momenteel derde in Rusland en is daarmee in de race voor een rechtstreeks Champions League-ticket.

Met nog één speelronde voor de boeg heeft de club nog zicht op de tweede plek, die recht geeft op deelname aan het miljoenenbal. Plaats drie betekent het spelen van voorrondes.

In 2017 nam PEC Namli over van sc Heerenveen, waar hij sinds 2015 speelde. De Deen begon zijn loopbaan bij Akademisk BK in zijn vaderland. Hij had in Zwolle nog een contract voor een jaar.

Bij PEC was Namli een van de smaakmakers. De aanvallende middenvelder, die ook regelmatig op de flank speelde, kwam in twee seizoenen tot 72 officiële duels, elf goals en zestien assists.

Afgelopen seizoen eindigde PEC als dertiende in de Eredivisie. Namli is de tweede speler in korte tijd die vertrekt bij de bekerwinnaar van 2014, want dinsdag tekende doelman Mickey van der Hart bij het Poolse Lech Poznan.