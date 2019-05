Raheem Sterling wil de komende tijd met de Engelse voetbalbond FA en de organisatie van de Premier League meedenken over de aanpak van racisme. De Manchester City-aanvaller maakt zich al langer hard voor het uitbannen van wangedrag door fans.

"Als ik de kans krijg om met de FA en de mensen van de Premier League te praten over hoe we dingen in de toekomst beter kunnen doen, dan zal ik dat niet nalaten", zei Sterling in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens een bijeenkomst in New York.

"In mijn vakantie sta ik daar open voor. Tijdens het seizoen moet je iedere dag trainen en heb je iedere twee of drie dagen en wedstrijd, dus dan is er niet echt tijd om met mensen te praten."

De 24-jarige Sterling is regelmatig het slachtoffer van racisme in voetbalstadions, zoals eind maart in de EK-kwalificatiewedstrijd van Engeland bij Montenegro. Ook ploeggenoten Danny Rose en Callum Hudson-Odoi werden toen uitgejouwd.

Vorige maand riep de aanvaller van Manchester City de UEFA nog op om harder op te treden bij racisme, waarbij hij steun kreeg van andere spelers, coaches én UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

Raheem Sterling (links) viert de winst van de FA Cup met een aantal teamgenoten. (Foto: Pro Shots)

'Boetes halen niets uit'

Sterling pleit voor straffen waarbij de betreffende club sportief getroffen wordt. "Als ik bijvoorbeeld supporter van Manchester United ben en naar het stadion ga, wil ik niet degene zijn die zijn team in de steek laat door stomme dingen te roepen", zei hij.

"Als een club in de toekomst wordt gestraft met negen punten aftrek, stoppen mensen er misschien mee. Een boete voor een fan of een club haalt niets uit."

Volgens de 49-voudig international is racisme, dat ook in Italië bijvoorbeeld een grote rol speelt, een ingewikkeld probleem. "In Engeland is het onderdeel van de cultuur dat je op zaterdag vroeg van huis gaat, toeleeft naar de wedstrijd en daarbij veel bier drinkt", aldus Sterling.

"Veel mensen die zich schuldig maken aan racisme zijn al aardig ver heen als de wedstrijd eenmaal begint, al is de situatie al wat beter dan het was."

Sterling heeft een uitstekend seizoen achter de rug met Manchester City. De club sloot af met vier prijzen: de landstitel, de FA Cup, de League Cup en het Community Shield.