Met de uitschakeling van FC Groningen in de play-offs kwam er dinsdag een einde aan het lange dienstverband van Hans Nijland. De algemeen directeur liet zijn tranen de vrije loop na de 3-1-nederlaag tegen Vitesse.

"Het is klaar, zo simpel is het", zei de emotionele Nijland tegen RTV Noord. De bestuurder kondigde in november aan na 23 jaar te vertrekken bij FC Groningen.

Afgelopen weekend won Groningen thuis nog met 2-1 in de halve finales van de play-offs om Europees voetbal. Door de 3-1-nederlaag van dinsdagavond in de GelreDome is het seizoen voor Groningen voorbij.

"Ik heb nu een leeg gevoel dat het ten einde is", vertelde de 59-jarige Nijland. "Je wist dat die 2-1 een gevaarlijke uitslag was. Maar toch, dat ene kansje van Paul Gladon in blessuretijd …"

Met Wouter Gudde van Excelsior vond Groningen een opvolger voor Nijland. "Vitesse was een maatje te groot voor ons, zo eerlijk moet je zijn. Maak je geen zorgen, morgen pakken we het gewoon weer op. Nog tot het einde van de maand, dan zit het er echt op voor mij."

Spelers van FC Groningen liggen verslagen op de grasmat in de GelreDome. (Foto: Pro Shots)

Buijs: 'Zaterdag een 8, nu een 3'

FC Groningen-trainer Danny Buijs baalde van het niveauverschil tussen de thuiswedstrijd en het uitduel van zijn ploeg. "Zaterdag vond ik het een 8, dinsdag een 3. Dat verschil is te groot om het een club uit de subtop echt lastig te kunnen maken."

Vooral in balbezit kwam zijn ploeg tekort, vond Buijs. "Op dit niveau moet je niet alleen goed verdedigen, maar ook aan de bal veel meer laten zien. We hebben veel goede, jonge jongens in de selectie, dan weet je dat het met pieken en dalen gaat."

Aan het eind van de eerste seizoenshelft verkeerde Groningen nog in degradatiegevaar. Na de winterstop pakten alleen Ajax, PSV en AZ meer punten dan de ploeg van Buijs.

"We hebben onze doelstelling gehaald, een plek bij de top acht na de reguliere competitie. Dat is knap als je ziet waar we vandaan zijn gekomen", zei de trainer. "Nu moeten we doorbouwen op het fundament dat we in de tweede seizoenshelft hebben gelegd."

Groningen gaat een drukke zomer tegemoet. Spits Mimoun Mahi vertrekt naar FC Zürich en middenvelder Ludovit Reis vliegt woensdag naar Barcelona om zijn transfer naar de Spaanse topclub af te ronden. Huurlingen Thomas Bruns (Vitesse), Tim Handwerker (1. FC Köln) en Iliass Bel Hassani (AZ) keren terug naar hun club.