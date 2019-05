Vanaf volgend seizoen degraderen de nummers zeventien én achttien van de Eredivisie rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie, zo is woensdag bekendgemaakt. Tot en met dit seizoen gold dat alleen voor de club die onderaan eindigde.

De maatregel zou eigenlijk pas in 2020 ingaan, maar wordt met instemming van alle clubs vervroegd genomen. Dit houdt in dat de nummers één en twee van de Keuken Kampioen Divisie dus rechtstreeks promoveren.

Voor de club die als zestiende in de Eredivisie eindigt, blijft de situatie onveranderd. Dit betekent dat die ploeg in de play-offs met clubs uit de Keuken Kampioen Divisie moet strijden om handhaving. Het is nog niet bekend hoe de invulling van die play-offs er door de wijziging precies uitziet.

De maatregelen worden doorgevoerd als "bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de Eredivisie en het Nederlandse voetbal", zo meldt de Eredivisie. Het eerdere besluit om de promotie- en degradatieregeling tussen de Eerste en Tweede Divisie ook in het seizoen 2019/2020 te bevriezen, blijft overigens wél staan.

Dit seizoen degradeerde NAC Breda als hekkensluiter van de Eredivisie naar het tweede niveau van Nederland. FC Twente werd kampioen in de Keuken Kampioen Divisie en promoveerde.

FC Twente werd afgelopen seizoen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie en is na een jaar weer terug in de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

Clubs krijgen meer ruimte voor Europese duels

Bij de overige maatregelen die vanaf het nieuwe seizoen van kracht zijn, komt het er vooral op neer dat clubs meer ruimte krijgen voor Europese prestaties. Zo stromen clubs die de groepsfase van de Champions League of Europa League bereiken pas na de winterstop in bij de laatste 32 clubs in de TOTO KNVB Beker.

Ook komt er meer flexibiliteit in het aanpassen van speeldagen en aanvangstijden van Eredivisie-wedstrijden om clubs eventueel meer rust te gunnen voor Europese duels.

Afgelopen seizoen was er veel te doen om verschuivingen in het Eredivisie-speelschema. De KNVB wijzigde het programma meerdere keren om Champions League-deelnemer Ajax tegemoet te komen, maar niet alle clubs waren daar blij mee.

Verder worden vanaf het seizoen 2019/2020 onder meer mediagelden en Europese inkomsten iets eerlijker verdeeld, waarmee het financiële gat tussen de top en de kleinere clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie kleiner wordt.