Vitesse-coach Leonid Slutsky is enorm trots dat zijn ploeg dinsdag ondanks een slopend seizoen ten koste van FC Groningen de finale van de play-offs om Europees voetbal heeft gehaald. De Rus merkt dat zijn spelers toe zijn aan vakantie.

"Als je nu een kijkje in de kleedkamer neemt, zie je dat iedereen met ijs zit. Ze lopen rond als pinguïns", beschreef Slutsky de pijntjes van zijn spelers na de wedstrijd lachend bij FOX Sports.

"Het hele team was geweldig. We hadden door blessures veel personele problemen en er zaten veel jonge spelers op de bank. Sommigen van hen hadden nog nooit bij de selectie gezeten."

Ondanks de vermoeidheid stond Vitesse - dat de 2-1-nederlaag uit het heenduel moest goedmaken - na een half uur al met 3-0 voor. Martin Ødegaard was met een doelpunt en twee assists de uitblinker bij de Arnhemmers.

In de slotfase kwam Groningen dankzij Kaj Sierhuis terug tot 3-1 en had de 'Trots van het Noorden' nog één doelpunt nodig om door te gaan, maar die viel niet. Vitesse staat daardoor in de finale van de play-offs tegenover FC Utrecht.

Vitesse-coach Leonid Slutsky. (Foto: Pro Shots)

'Moeilijk om motivatie te vinden'

De 48-jarige Slutsky vond de instelling die Vitesse in de matig gevulde GelreDome toonde prijzenswaardig. "Ik zag passie en karakter. Het is heel moeilijk om motivatie te vinden als het seizoen er bijna op zit, maar ik ben heel trots", zei hij.

"Het was ongelooflijk. We speelden heel goed en gingen voor elkaar door het vuur. We hadden de wedstrijd helemaal onder controle. Groningen kwam eigenlijk geen moment in de wedstrijd en na het tegendoelpunt hebben we niets meer weggegeven."

Real Madrid-huurling Ødegaard was eveneens lovend over Vitesse. "We hadden veel blessures en pijntjes, maar het is geweldig om voor deze ploeg te spelen. Het was een mooie avond. Ikzelf speelde slecht in het heenduel, dus ik was erop gebrand om dat recht te zetten."

De eerste wedstrijd van de finale van de play-offs is vrijdag om 20.45 uur in Utrecht. De return is vier dagen later om dezelfde tijd in Arnhem. De winnaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League.