Dick Advocaat is blij met de finaleplaats van FC Utrecht in de play-offs voor Europees voetbal, maar de trainer toont zich geen voorstander van de extra wedstrijden na afloop van het reguliere seizoen.

"Als je vijfde of zesde bent geworden, heb je daar het hele seizoen voor gespeeld en dan verdien je die positie", zei Advocaat dinsdagavond op de persconferentie na de 3-0-thuiszege op Heracles. Het eerste duel was zaterdag door FC Utrecht in Almelo al met 0-2 gewonnen.

"Nu moet je het in een extra competitie opnieuw laten zien. Dan kan er soms een winnaar uit de strijd komen die niet zo hoog is geëindigd. Ik denk dat het beter is dat er op basis van de ranglijst keuzes worden gemaakt."

Met FC Utrecht (zesde) en Vitesse (vijfde) zijn het overigens dit seizoen wel de hoogst geplaatste ploegen die in de finale van de play-offs mogen strijden om een Europees ticket. Heracles en FC Groningen sloten het reguliere seizoen af als respectievelijk zevende en achtste.

'Het zit nergens vol tijdens play-offs'

Advocaat kan met zijn kritiek op de play-offs steun vinden in de toeschouwersaantallen. Slechts 11.233 mensen wisten dinsdagavond de weg naar Stadion Galgenwaard te vinden, terwijl FC Utrecht in de Eredivisie bij thuiswedstrijden gemiddeld bijna 19.000 toeschouwers trekt.

"Het zit tijdens deze Europese play-offs nergens vol volgens mij", aldus Advocaat. "Bij ons viel het vanavond nog wel mee vond ik. Maar als je bij FC Groningen kijkt. Of bij Heracles vorige week. Daar zit het normaal altijd vol, maar zaterdag was het ook stukken minder. Dat zou toch in de evaluaties meegenomen moeten worden."

Sinds het seizoen 2005/2006 wordt er na het reguliere Eredivisie-seizoen via play-offs gestreden om Europese tickets, maar de opzet is al diverse keren gewijzigd. De laatste seizoenen moet een club vier extra wedstrijden spelen om de play-offs winnend te kunnen afsluiten.

De finale van de play-offs begint vrijdag met een thuiswedstrijd voor FC Utrecht. De return in Arnhem staat vier dagen later op het programma. De winnaar van de dubbele ontmoeting plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League.