Nicolás Tagliafico is deze zomer met Argentinië actief op de Copa América. De verdediger van Ajax is dinsdag door bondscoach Lionel Scaloni opgenomen in de 23-koppige selectie voor het toernooi in Brazilië.

Tagliafico is de laatste jaren een vaste waarde bij Argentinië. Hij deed op het afgelopen WK in Rusland in alle vier de wedstrijden mee, inclusief de verloren achtste finale tegen Frankrijk (3-4).

De 26-jarige linksback, die heeft beloofd bij Ajax te blijven, heeft vooralsnog dertien interlands achter zijn naam staan. Hij debuteerde in juni 2017 in de met 0-1 verloren oefenwedstrijd tegen Brazilië.

Naast Tagliafico is ook Lionel Messi geselecteerd. De sterspeler van FC Barcelona stopte na het WK als international, maar maakte onlangs zijn rentree in de verrassend met 1-3 verloren oefenwedstrijd tegen Venezuela.

Mauro Icardi is een opvallende afwezige. De aanvaller van Internazionale behoorde nog wel tot de voorlopige selectie, maar heeft de definitieve schifting niet overleefd.

Tagliafico niet enige Ajacied op Copa América

Tagliafico is niet de enige spelers van Ajax die volgende maand is te bewonderen op de Copa América. David Neres behoort tot de definitieve selectie van Brazilië.

Argentinië neemt het in de groepsfase van de Copa América op tegen Colombia (15 juni in Salvador), Paraguay (19 juni in Belo Horizonte) en Qatar (23 juni in Porto Alegre).

Qatar en ook Japan zijn door voetbalbond CONMEBOL uitgenodigd om als gast deel te nemen. Tijdens iedere editie doen er twee landen mee uit een ander continent.

Chili won de voorbije twee edities van de Copa América. De Chilenen waren in beide finales te sterk voor Argentinië (zowel in 2015 als in 2016 na strafschoppen).