De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat net als vorig seizoen tussen Vitesse en FC Utrecht. De Arnhemmers wonnen dinsdag met 3-1 van FC Groningen, FC Utrecht was met 3-0 te sterk voor Heracles Almelo.

Vitesse ging zaterdag in Groningen nog met 2-1 onderuit, maar stelde voor eigen publiek orde op zaken. Martin Ødegaard opende de score en gaf de assists op de 2-0 en 3-0 van Tim Matavz. Kaj Sierhuis zorgde nog voor een spannende slotfase.

FC Utrecht had zaterdag in Almelo al met 0-2 gewonnen en zag ook in de return de vierde opeenvolgende finaleplaats in de play-offs niet in gevaar komen. Simon Gustafson opende net als zaterdag uit een penalty de score. Jean-Christophe Bahebeck nam de tweede en derde goal voor zijn rekening.

De finale van de play-offs, waarin een plaats in de tweede voorronde van de Europa League op het spel staat, wordt ook over twee duels gespeeld. Utrecht begint op vrijdag 24 mei met een thuiswedstrijd. De return in Arnhem is vier dagen later.

FC Utrecht kan revanche nemen voor de nederlaag van vorig seizoen in de finale van de play-offs. Vitesse was toen zowel thuis (3-2) als uit (1-2) te sterk voor de Domstedelingen. De Arnhemmers sloten vorige week het reguliere seizoen af op de vijfde plaats, Utrecht werd zesde.

Martin Ødegaard had met een goal en twee assist een groot aandeel in de finaleplaats voor Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Ødegaard en Matavz blinken uit bij Vitesse

Vitesse, dat in de GelreDome dit seizoen alleen van Ajax verloor, zette de sterke reeks in thuiswedstrijden moeiteloos voort tegen FC Groningen. Al na 68 seconden was de zaterdag opgelopen schade gerepareerd door een treffer van Martin Ødegaard. Daarmee tekende hij voor de snelste treffer ooit in de play-offs voor Europees voetbal.



De Noorse uitblinker stelde Matavz in de 28e minuut met een briljante steekpass in staat om de bal achter Groningen-keeper Sergio Padt te schuiven en er zo 2-0 van te maken. Met een kopbal zorgde de Sloveense spits drie minuten later ook voor de 3-0, uit een corner van opnieuw Ødegaard.

Nadat Vitesse kans op kans op een grotere voorsprong had laten liggen, kwam de ploeg van trainer Leonid Slutsky toch nog in de problemen. Na een fraaie actie van invaller Mo El Hankouri tikte Kaj Sierhuis van dichtbij de 2-1 binnen, maar een bevrijdende tweede treffer bleek er, ondanks een grote kans in blessuretijd, niet in te zitten voor de Groningers.

Simon Gustafson scoort opnieuw vanaf de stip en geeft de assist bij de 2-0 en 3-0. (Foto: Pro Shots)

Gustafson en Bahebeck maken het verschil

In Stadion Galgenwaard kreeg Heracles halverwege de eerste helft een uitgelezen mogelijkheid om de spanning in de dubbele ontmoeting met FC Utrecht weer helemaal terug te brengen. Rico Strieder schoof de bal zomaar in de voeten van Adrian Dalmau, maar de Spaanse spits verzuimde het cadeautje uit te pakken en schoot op doelman David Jensen.

Na een half uur spelen was ook Brandley Kuwas dicht bij de openingstreffer voor Heracles, maar hij vond eveneens Jensen op zijn weg. De thuisploeg stelde daar niet veel meer dan een schot van Othman Boussaid (geblokt door Dario van den Buijs) tegenover.

Na rust was het alsnog Utrecht dat de genadeklap uitdeelde, al werd het daarbij geholpen door Mats Knoester. De verdediger van Heracles werkte met een onbeholpen actie Cyriel Dessers tegen de grond, waarna Gustafson geen fout maakte vanaf de stip.

Bahebeck, de vervanger van de geblesseerd uitgevallen Riechedly Bazoer, gaf de zege van Utrecht extra glans door er tien minuten voor tijd na een vloeiende aanval 2-0 van te maken. De Franse spits zorgde in de laatste minuut met een harde knal in de korte hoek ook voor het slotakkoord. Bij beide treffers verzorgde Gustafson de assist.