FC Utrecht heeft zich voor het vierde jaar op rij geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van trainer Dick Advocaat versloeg dinsdag in de Galgenwaard Heracles met 3-0, na zaterdag in Almelo al met 0-2 gewonnen te hebben.

Net als in het eerste duel kwam Utrecht op voorsprong dankzij een benutte penalty van Simon Gustafson. De Zweedse specialist mocht in de 57e minuut aanleggen na een overtreding van Mats Knoester op Cyriel Dessers.

Tien minuten voor tijd maakte Jean-Christophe Bahebeck een eind aan het laatste sprankje hoop van Heracles. De Franse spits klopte doelman Janis Blaswich met een geplaatst schot in de uiterste hoek en maakte er in de slotminuut ook 3-0 van.

De finale van de play-offs, waarin een plaats in de tweede voorronde van de Europa League op het spel staat, wordt ook over twee duels gespeeld (24 en 28 mei). Utrecht neemt het daarin op tegen Vitesse of FC Groningen, die om 20.45 uur hun return spelen. Groningen won het thuisduel zaterdag met 2-1.

Utrecht bereikte ook de afgelopen drie seizoenen al de finale van de play-offs. Alleen in 2017 werd ook daadwerkelijk een Europees ticket bemachtigd. In 2016 was Heracles te sterk, vorig jaar Vitesse.

Simon Gustafson scoort opnieuw vanaf de stip en geeft de assist bij de 2-0 en 3-0. (Foto: Pro Shots)

Gustafson en Bahebeck maken het verschil

Heracles kreeg halverwege de eerste helft een uitgelezen mogelijkheid om de spanning in de dubbele ontmoeting weer helemaal terug te brengen. Rico Strieder schoof de bal zomaar in de voeten van Adrian Dalmau, maar de Spaanse spits verzuimde het cadeautje van de middenvelder van Utrecht uit te pakken en schoot op doelman David Jensen.

Na een half uur spelen was ook Brandley Kuwas dicht bij de openingstreffer voor Heracles, maar hij vond eveneens Jensen op zijn weg. De thuisploeg, waar Riechedly Bazoer vroeg uitviel met een blessure, stelde daar niet veel meer dan een schot van Othman Boussaid (geblokt door Dario van den Buijs) tegenover.

Na rust was het alsnog Utrecht dat de genadeklap uitdeelde, al werd het daarbij geholpen door Knoester. De verdediger van Heracles werkte met een onbeholpen actie Dessers tegen de grond, waarna Gustafson geen fout maakte vanaf de stip.

Bahebeck gaf de zege van Utrecht extra glans door er tien minuten voor tijd na een vloeiende aanval 2-0 van te maken. De Franse spits zorgde in de laatste minuut met een harde knal in de korte hoek ook voor het slotakkoord. Bij beide treffers verzorgde Gustafson de assist.