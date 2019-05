Arsenal-aanvaller Henrikh Mkhitaryan zal volgende week woensdag niet meedoen aan de Europa League-finale in Bakoe. De Londense club maakt zich te veel zorgen over de veiligheid van de Armeniër in de hoofdstad van Azerbeidzjan.

"We hebben alle mogelijkheden onderzocht om ervoor te zorgen dat 'Micki' wel in de selectie kan zitten, maar na overleg met 'Micki' en zijn familie hebben we gezamenlijk besloten dat hij niet naar Bakoe zal reizen", meldt Arsenal dinsdag in een verklaring op zijn site.

Vanwege politieke spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan was het al langer de vraag of de dertigjarige Mkhitaryan actief zou kunnen zijn in de Europa League-finale tegen Chelsea. De topscorer aller tijden van Armenië (27 goals) sloeg in het verleden al vaker wedstrijden van zijn clubs in Azerbeidzjan over.

"We hebben in een brief aan de UEFA onze grote zorgen geuit over deze situatie", schrijft Arsenal. "'Micki' is een sleutelspeler geweest op weg naar de finale en het is een groot verlies voor ons dat hij niet kan spelen in de eindstrijd. We zijn ook verdrietig dat een speler vanwege dit soort omstandigheden een grote Europese finale moet missen."