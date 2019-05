Arsenal-aanvaller Henrikh Mkhitaryan zal volgende week woensdag niet meedoen aan de Europa League-finale in Bakoe. De Londense club maakt zich te veel zorgen over de veiligheid van de Armeniër in de hoofdstad van Azerbeidzjan.

"We hebben alle mogelijkheden onderzocht om ervoor te zorgen dat 'Micki' wel in de selectie kan zitten, maar na overleg met hem en zijn familie hebben we gezamenlijk besloten dat hij niet naar Bakoe zal reizen", meldt Arsenal dinsdag in een verklaring op zijn site.

Vanwege politieke spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan was het al langer de vraag of de dertigjarige Mkhitaryan actief zou kunnen zijn in de Europa League-finale tegen Chelsea. Er zijn geen diplomatieke banden tussen de twee landen vanwege spanningen in Nagorno-Karabach.

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie brak in die regio in de zuidelijke Kaukasus een drie jaar durende oorlog uit. Armeniërs, veruit de grootste bevolkingsgroep, riepen daar de onafhankelijkheid uit. Azerbeidzjan wilde zeggenschap over dat gebied houden. Het conflict is onlangs weer opgelaaid.

Henrikh Mkhitaryan trainde dinsdag gewoon mee bij Arsenal. (Foto: Pro Shots)

'Dit is een groot verlies voor ons'

Mkhitaryan sloeg in het verleden al vaker wedstrijden van zijn clubs in Azerbeidzjan over. Zo zat de topscorer aller tijden van Armenië (27 goals) vorig jaar oktober niet in de selectie van Arsenal voor de groepswedstrijd tegen Qarabag FK.

"We hebben in een brief aan de UEFA onze grote zorgen geuit over deze situatie", schrijft Arsenal. "'Micki' was een sleutelspeler op weg naar de finale en het is een groot verlies voor ons dat hij niet kan spelen in de eindstrijd. We zijn ook verdrietig dat een speler vanwege dit soort omstandigheden een grote Europese finale moet missen."

De UEFA stelt in een verklaring aan persbureau Press Association dat de bond met Arsenal heeft samengewerkt om van de regering van Azerbeidzjan garanties over de veiligheid van Mkhitaryan te krijgen. "Er lag daardoor een uitgebreid plan voor de veiligheid van de speler. Maar we respecteren zijn persoonlijke keuze om niet af te reizen."

Ambassadeur garandeerde veiligheid Mkhitaryan

Mkhitaryan speelde dit seizoen mee in elf van de veertien Europa League-wedstrijden van Arsenal, zonder een doelpunt te maken of een assist te geven.

Tahir Taghizadeh, de ambassadeur van Azerbeidzjan in het Verenigd Koninkrijk, vertelde maandag aan Sky Sports News dat hij de veiligheid van Mkhitaryan in Bakoe kon garanderen en dat de speler direct contact met hem zou kunnen opnemen over zijn veiligheidssituatie.

"Ik kan garanderen dat de regering van Azerbeidzjan er alles aan zal doen om de veiligheid van elke fan, speler en coach te waarborgen", aldus Taghizadeh.

"Het probleem van Mkhitaryan is dat hij een bezet deel van Azerbeidzjan heeft bezocht zonder toestemming van de regering van Azerbeidzjan (Azerbeidzjan ziet Nagorno-Karabach als door Armenië bezet gebied, red.). Hierdoor staat hij op een zwarte lijst, maar hij krijgt gewoon veiligheidsgaranties."

Een woordvoerder van de regering van Azerbeidzjan heeft Arsenal opgeroepen om sport niet te mengen met politiek. "Dat zijn verschillende zaken", reageerde ze. "Ondanks de gecompliceerde relatie tussen Azerbeidzjan en Armenië kan Mkhitaryan de finale gewoon veilig spelen."

De Europa League-finale tussen Chelsea en Arsenal begint woensdag 29 mei om 21.00 uur in het Baku Olympic Stadium.