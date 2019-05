Club Brugge heeft per direct afscheid genomen van trainer Ivan Leko. Het contract van de 41-jarige Kroaat wordt niet verlengd door de Belgische topclub.

Leko werd in de zomer van 2017 aangesteld door Brugge en leidde de club in zijn eerste seizoen direct naar de landstitel. De 'Blauw-Zwarten' eindigden dit seizoen op de tweede plek in de Belgische Pro League, achter kampioen KRC Genk.

"We kunnen terugblikken op twee succesvolle seizoenen", zegt voorzitter Bart Verhaeghe op de site van 'Club'. "We waren twee jaar geleden overtuigd van zijn capaciteiten en hij heeft ons niet teleurgesteld. Dit is het vijfde jaar op rij dat we in de top twee eindigen en dat zie ik als een bewijs van stabiliteit."

Leko kende een roerig laatste seizoen bij Brugge, want hij werd eind vorig jaar aangehouden naar aanleiding van het grootschalige onderzoek naar omkoping, witwaspraktijken en matchfixing in België. Hij moest zelfs een nacht in de cel blijven op verdenking van witwassen, maar was een dag later weer op vrije voeten.

'Ik ben de club eeuwig dankbaar'

Of dat voorval voor Brugge reden is geweest om het contract van Leko niet te verlengen, is niet bekend. De coach, die tussen 2005 en 2009 als speler onder contract stond bij de Belgen, kijkt in ieder geval met trots terug op zijn periode als trainer van Club Brugge.

"Ik ben de club eeuwig dankbaar voor de kans die ik heb gekregen", zegt Leko. "Als jonge, relatief onervaren coach bij Club Brugge aan de slag mogen, is een voorrecht. Het gevoel dat bij mij overheerst, is trots. Ik kijk met een warm gevoel terug op mijn periode bij Club en wens ze alle succes de komende seizoenen."

Bij Club Brugge staan momenteel de Nederlanders Stefano Denswil, Ruud Vormer en Arnaut Danjuma Groeneveld onder contract. Het is nog niet duidelijk wie Leko op gaat volgen.