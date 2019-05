VVV-Venlo heeft dinsdag Elia Soriano vastgelegd. De 29-jarige spits is in Limburg de opvolger van clubtopscorer Peniel Mlapa.

Soriano komt transfervrij over van het Poolse Korona Kielce, waar hij in het afgelopen seizoen veertien keer scoorde in 33 wedstrijden. Hij tekent in Venlo een contract voor één jaar, met een optie voor nog een seizoen.

De geboren Duitser, die ook een Italiaans paspoort heeft, speelde in het verleden ook voor SV Darmstadt 98, VfR Aalen, het tweede team van Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, Stuttgarter Kickers en Würzburger Kickers.

Soriano, de oudere broer van achtvoudig Italiaans international Roberto Soriano, moet Mlapa doen vergeten in Venlo. De 28-jarige geboren Togolees was voor een seizoen gehuurd van Dynamo Dresden en zal niet terugkeren bij VVV. Mlapa maakte in het recent afgelopen seizoen vijftien competitiegoals in dertig duels.

"Elia is een waardig opvolger voor Peniel Mlapa. Hij is trouwens eerder al in beeld geweest bij VVV", zegt manager voetbal Stan Valckx op de site van VVV.

"De vorige keer dat we contact hadden, kwam het uiteindelijk niet rond", reageert Soriano, die na de Duitse middenvelder Richard Neudecker de tweede zomeraanwinst van VVV is. "Ik ben blij dat het dit keer wel gelukt is."