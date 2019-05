VVV-Venlo heeft zich dinsdag versterkt met Elia Soriano. De 29-jarige spits is bij de Limburgers de opvolger van clubtopscorer Peniel Mlapa.

Soriano komt transfervrij over van het Poolse Korona Kielce, waar hij in het afgelopen seizoen veertien keer scoorde in 33 wedstrijden. Hij tekent in Venlo een contract voor één jaar, met een optie voor nog een seizoen.

De geboren Duitser, die ook een Italiaans paspoort heeft, speelde in het verleden ook voor SV Darmstadt 98, VfR Aalen, het tweede team van Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, Stuttgarter Kickers en Würzburger Kickers.

Soriano, de oudere broer van achtvoudig Italiaans international Roberto Soriano, moet Mlapa doen vergeten bij VVV. Die spits was voor een seizoen gehuurd van Dynamo Dresden en zal niet terugkeren. Mlapa maakte in het recente seizoen vijftien doelpunten in dertig wedstrijden.

"Elia is een waardig opvolger voor Peniel Mlapa. Hij is trouwens eerder al in beeld geweest bij VVV", zegt manager voetbal Stan Valckx op de site van VVV.

"De vorige keer dat we contact hadden, kwam het uiteindelijk niet rond. Ik ben blij dat het dit keer wel gelukt is", reageert Soriano, die na de Duitse middenvelder Richard Neudecker de tweede zomeraanwinst van VVV is.

FC Twente haalt eerste versterking voor volgend seizoen

FC Twente haalde later op dinsdag de eerste versterking voor het nieuwe seizoen. De Tukkers, die in het afgelopen seizoen kampioen werden in de Keuken Kampioen Divisie, legden de 22-jarige verdediger Julio Pleguezuelo vast.

De Spanjaard komt transfervrij over van Arsenal en tekent een contract voor twee jaar (tot de zomer van 2021) met een optie voor nog een seizoen in de Grolsch Veste.

De rechtsbenige centrale verdediger speelde sinds zijn komst naar Arsenal medio 2013 slechts één wedstrijd in het eerste elftal en werd in de afgelopen jaren een seizoen verhuurd aan Real Mallorca en Gimnastic de Tarragona.

Pleguezuelo kwam tussen 2011 en 2013 uit in de jeugdopleiding en kent uit die periode huidig FC Twente-spelers Aitor Cantalapiedra en Javier Espinosa.

"FC Twente is opgetogen dat Julio voor de vervolgstap in zijn carrière voor ons gekozen heeft. Hij viel op in de periode waarin hij was uitgeleend aan Gimnastic de Tarragona. Hij schakelde toen alle spitsen quasi achteloos uit. Hij is niet de langste, maar verdedigt vooruit met een passie die aan Bruno Uvini doet denken", aldus technisch directeur Ted van Leeuwen.