Voormalig PSV-aanvaller DaMarcus Beasley zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan. De Amerikaan, die met de Eindhovenaren in 2005 de halve finales van de Champions League bereikte, vindt het na twintig jaar een mooi moment om te stoppen als profvoetballer.

"Ik heb op het veld meer dromen kunnen vervullen dan ik me maar kon wensen", schrijft Beasley, die vrijdag 37 jaar wordt, in een verklaring op Twitter. "Ik ben heel blij met alle liefde en waardering in de afgelopen twintig jaar. Bedankt voor alles."

Beasley begon zijn loopbaan begin deze eeuw bij Chicago Fire in de Verenigde Staten en werd in 2004 door PSV naar Europa gehaald. De aanvaller was in zijn eerste seizoen direct belangrijk voor de toenmalige ploeg van Guus Hiddink door in 41 officiële duels tien keer te scoren.

Zijn hoogtepunt was het bereiken van de halve finales van de Champions League met PSV, iets wat een Nederlandse club tot dit jaar (Ajax) nooit meer lukte. Beasley deed in tien van de twaalf wedstrijden in het miljoenenbal mee en stond in het eerste halvefinaleduel met AC Milan (2-0-verlies) aan de aftrap. PSV won de return met 3-1, wat net niet genoeg was om de finale te bereiken.

Beasley keerde in 2014 terug in VS

De 126-voudig international van de Verenigde Staten speelde in totaal 75 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij vijftien keer scoorde en negen assists gaf. Hij veroverde twee landstitels (2005 en 2006) en een KNVB-beker (2005).

In het seizoen 2006/2007 werd hij een half jaar verhuurd aan Manchester City, waarna Beasley PSV in de zomer van 2017 verliet voor Glasgow Rangers.

Na een periode van drie jaar in Schotland speelde Beasley nog voor Hannover 96 en het Mexicaanse Puebla FC, waarna hij in 2014 bij Houston Dynamo terugkeerde in zijn geboorteland. Hij staat daar nu nog steeds onder contract en zal zijn loopbaan dan ook in Houston beëindigen.

Als Amerikaans international won Beasley vier keer de Gold Cup en deed hij vier keer mee aan een WK. Hij debuteerde in 2001 op achttienjarige leeftijd in de nationale selectie en kwam tot zijn 126e en laatste interland in september 2017 zeventien keer tot scoren voor de Verenigde Staten.

DaMarcus Beasley (links) en Gerald Sibon (rechts) vieren het kampioenschap van PSV in 2005 met een sigaar. (Foto: ANP)