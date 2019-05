Ajax heeft maandag de komst van verdediger Lisandro Martínez bevestigd. De 21-jarige Argentijn komt over van Defensa y Justicia uit zijn vaderland, tekent voor vier jaar - met een optie op een vijfde seizoen - en kost naar verluidt 7 miljoen euro.

Defensa y Justicia had de transfer van Martínez, die maandag in Amsterdam arriveerde voor de medische keuring, vrijdag al aangekondigd.

Martínez kan in het centrum van de defensie en als linksback spelen. Dit seizoen was hij voornamelijk centrale verdediger bij zijn club, die knap als tweede eindigde in de Argentijnse competitie. Hij kwam tot 25 competitieduels, waarin hij twee keer scoorde en drie assists gaf.

In maart maakte Martínez zijn interlanddebuut namens Argentinië. De verdediger deed een helft mee in het met 3-1 verloren oefenduel met Venezuela. Het is zijn enige interland tot dusver.

Het aantal Argentijnen in de Ajax-selectie komt door de komst van Martínez op drie. Ook verdedigers Nicolás Tagliafico en Lisandro Magallán staan onder contract in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax legde al drie spelers vast

Directeur voetbalzaken Marc Overmars is blij met Martínez. "Hij is een verdediger die graag vooruit wil voetballen en brengt een bepaalde mentaliteit mee die we hier goed kunnen gebruiken, vergelijkbaar met Tagliafico. En Lisandro is nog jong, dus we verwachten dat hij zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen tot een nog betere speler", zegt hij op de site van Ajax.

Martínez is de vierde zomeraanwinst voor Ajax. De regerend landskampioen en bekerhouder legde eerder middenvelder Razvan Marin (Standard Luik), verdediger Kik Pierie (sc Heerenveen) en keeper Kjell Scherpen (FC Emmen) vast.

Coach Erik ten Hag moet het volgend seizoen in ieder geval wel zonder Frenkie de Jong doen, die voor maximaal 86 miljoen euro de overstap naar FC Barcelona maakt.

Mogelijk raakt Ajax na het succesvolle seizoen - waarin ook de halve finales van de Champions League werden bereikt - nog meer spelers kwijt. Onder anderen aanvoerder Matthijs de Ligt wordt veel in verband gebracht met een vertrek.