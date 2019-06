De Eredivisie-clubs hebben tot en met 31 augustus de tijd om spelers aan te trekken of juist van de hand te doen. Bekijk hier een overzicht van alle transfers in de zomerperiode.

ADO Den Haag

Nieuw: Milan van Ewijk (Excelsior Maassluis), Hennos Asmelash (TOP Oss, was verhuurd), Nick Kuipers (FC Emmen, was verhuurd), Delano Ladan (TOP Oss, was verhuurd)

Weg: Melvyn Lorenzen (nog niet bekend), Trevor David (nog niet bekend), Erik Falkenburg (nog niet bekend), Giovanni Troupée (FC Utrecht, was gehuurd), Ricardo Kishna (Lazio, was gehuurd)

Ajax

Nieuw: Razvan Marin (Standard Luik), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia), Kik Pierie (sc Heerenveen), Kjell Scherpen (FC Emmen), Siem de Jong (Sydney FC, was verhuurd), Benjamin van Leer (NAC Breda, was verhuurd)

Weg: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Maximilian Wöber (Sevilla, was al verhuurd)

AZ

Nieuw: Fred Friday (FC Twente, was verhuurd), Iliass Bel Hassani (FC Groningen, was verhuurd), Nick Olij (TOP Oss, was verhuurd), Marko Vejinovic (Arka Gdynia, was verhuurd)

Weg: Ricardo van Rhijn (nog niet bekend), Adam Maher (nog niet bekend)

FC Emmen

Nieuw: -

Weg: Emil Bijlsma (VV Hoogeveen), Jason Bourdouxhe (TOP Oss), Kjell Scherpen (Ajax), Kasper Oldenburger (nog niet bekend), Peter van der Vlag (gestopt), Luciano Slagveer (KSC Lokeren, was al verhuurd), Andrej Lukic (Braga, was gehuurd), Sven Braken (NEC, was gehuurd), Reuven Niemeijer (Heracles Almelo, was gehuurd), Nick Kuipers (ADO Den Haag, was gehuurd)

Feyenoord

Nieuw: Emil Hansson (RKC Waalwijk, was verhuurd), Renato Tapia (Willem II, was verhuurd)

Weg: Mo El Hankouri (FC Groningen), Ramon ten Hove (FC Dordrecht, verhuurd), Robin van Persie (gestopt), Jordy Clasie (Southampton, was verhuurd)

Fortuna Sittard

Nieuw: Luc Tinnemans (EVV Echt, was verhuurd), Mickaël Malsa (Albacete, was verhuurd), Job van de Walle (Groene Ster, was verhuurd)

Weg: Ruben Ramirez (Atlético Venezuela), Marco Ospitalieri (nog niet bekend), Andrija Novakovich (Reading, was gehuurd), Lazaros Lamprou (PAOK Saloniki, was gehuurd), José Rodriguez (Mainz 05, was gehuurd), Ahmed El Messaoudi (KV Mechelen, was gehuurd), Andrija Balic (Udinese, was gehuurd)

FC Groningen

Nieuw: Mo El Hankouri (Feyenoord), Gabriel Gudmundsson (Halmstad)

Weg: Mimoun Mahi (FC Zürich), Ahmad Mendes Moreira (nog niet bekend), Kevin Begois (gestopt), Tim Handwerker (1. FC Köln, was gehuurd), Iliass Bel Hassani (AZ, was gehuurd), Thomas Bruns (Vitesse, was gehuurd), Jeffrey Chabot (Sampdoria)

sc Heerenveen

Nieuw: Jordy Bruijn (NEC, was verhuurd)

Weg: Kik Pierie (Ajax), Morten Thorsby (Sampdoria), Jan Bekkema (nog niet bekend), Doke Schmidt (nog niet bekend), Pelle van Amersfoort (nog niet bekend), Yuki Kobayashi (nog niet bekend), Stijn Schaars (gestopt), Sam Lammers (PSV, was gehuurd), Dennis Johnsen (Jong Ajax, was gehuurd)

Heracles Almelo

Nieuw: Reuven Niemeijer (FC Emmen, was verhuurd), Navajo Bakboord (Ajax)

Weg: Brandley Kuwas (Al Nasr), Tim van de Berg (nog niet bekend), Zeki Erkilinc (nog niet bekend), Bart van Hintum (nog niet bekend), Wout Droste (nog niet bekend), Vincent Vermeij (nog niet bekend)

PEC Zwolle

Nieuw: Anass Achahbar (NEC, was verhuurd), Mike Hauptmeijer (Achilles'29, was verhuurd), Ruben Ligeon (De Graafschap, was verhuurd)

Weg: Younes Namli (FC Krasnodar), Erik Israelsson (Valerenga), Mickey van der Hart (Lech Poznan), Dico Koppers (nog niet bekend), Diederik Boer (gestopt), Dean Bouzanis (Melbourne City, was gehuurd), Ouasim Bouy (Leeds United, was gehuurd), Denis Genreau (Melbourne City, was gehuurd), Kingsley Ehizibue (1. FC Köln)

PSV

Nieuw: Lars Unnerstall (VVV-Venlo, was verhuurd), Hidde Jurjus (De Graafschap, was verhuurd), Sam Lammers (sc Heerenveen, was verhuurd), Derrick Luckassen (Hertha BSC, was verhuurd), Luuk Koopmans (MVV, was verhuurd)

Weg: Kenneth Paal (PEC Zwolle, was al verhuurd), Eloy Room (nog niet bekend), Daniel Schwaab (nog niet bekend)

RKC Waalwijk

Nieuw: Teun van Grunsven (Oss '20), Dean van der Sluijs (TOP Oss), Lennerd Daneels (PSV)

Weg: Roland Bergkamp (Katwijk), Gigli Ndefe (nog niet bekend), Noël de Graauw (nog niet bekend), Ezra Walian (Almere City, was gehuurd), Emil Hansson (Feyenoord, was gehuurd)

Sparta Rotterdam

Nieuw: Denzel James (Noordwijk)

Weg: Laros Duarte (PSV, was gehuurd), Roy Kortsmit (nog niet bekend), Fankaty Dabo (Chelsea, was gehuurd), Royston Drenthe (nog niet bekend), Gregor Breinburg (nog niet bekend), Giliano Wijnaldum (nog niet bekend), Janne Saksela (nog niet bekend), Edouard Duplan (nog niet bekend)

FC Twente

Nieuw: Dylan George (Helmond Sport, was verhuurd), Julio Pleguezuelo (Arsenal)

Weg: Nick Hengelman (nog niet bekend), Oussama Assaidi (nog niet bekend), Fred Friday (AZ Alkmaar, was gehuurd), Ulrich Bapoh (VfL Bochum, was gehuurd), Rafik Zekhini (Fiorentina, was gehuurd), Cristian González (Sevilla, was gehuurd), Matt Smith (Manchester City, was gehuurd), Mohamed Hamdaoui (De Graafschap, was gehuurd)

FC Utrecht

Nieuw: Issah Abass (FSV Mainz 05, gehuurd), Justin Lonwijk (PSV), Dario Dumic (Dynamo Dresden, was verhuurd), Odysseus Velanas (Helmond Sport, was verhuurd), Patrick Joosten (VVV-Venlo, was verhuurd), Giovanni Troupée (ADO Den Haag, was verhuurd)

Weg: Nick Marsman (nog niet bekend), Timo Letschert (Sassuolo, was gehuurd)

Vitesse

Nieuw: Thomas Bruns (FC Groningen, was verhuurd), Julian Lelieveld (Go Ahead Eagles, was verhuurd), Khalid Karami (NAC Breda, was verhuurd)

Weg: Maikel van der Werff (nog niet bekend), Arnold Kruiswijk (gestopt), Eduardo (Chelsea, was gehuurd), Mohammed Dauda (RSC Anderlecht, was gehuurd), Jake Clarke-Salter (Chelsea, was gehuurd), Charly Musonda (Chelsea, was gehuurd), Martin Ødegaard (Real Madrid, was gehuurd)

VVV-Venlo

Nieuw: Elia Soriano (Korona Kielce), Richard Neudecker (FC St. Pauli), Thorsten Kirschbaum (Bayer Leverkusen), Steffen Schäfer (1. FC Magdeburg)

Weg: Moreno Rutten (nog niet bekend), Lars Unnerstall (PSV, was gehuurd), Jay-Roy Grot (Leeds United, was gehuurd), Sem Steijn (ADO Den Haag, was gehuurd), Peniel Mlapa (Dynamo Dresden, was gehuurd), Patrick Joosten (FC Utrecht, was gehuurd)

Willem II

Nieuw: Vangelis Pavlidis (VfL Bochum), Mats Köhlert (Hamburger SV)

Weg: Jordy Croux (MVV Maastricht), Elmo Lieftink (nog niet bekend), Mattijs Branderhorst (NEC), Kristofer Kristinsson (nog niet bekend), Renato Tapia (Feyenoord, was gehuurd), Vurnon Anita (Leeds United, was gehuurd), Alexander Isak (Borussia Dortmund, was gehuurd), Diego Palacios (SD Aucas, was gehuurd)