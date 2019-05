Frank Wormuth denkt dat Heracles Almelo nog altijd een goede kans maakt om de finales van de play-offs om Europees voetbal te halen. De trainer hoopt dat zijn ploeg motivatie haalt uit een opmerking van een FC Utrecht-speler na de 0-2-zege van zaterdag in Almelo.

"Meteen na de wedstrijd wenste een speler van FC Utrecht mij succes", zegt Wormuth op de website van Heracles. "Ik zei: waarmee? 'Met volgend seizoen', zei hij."

Wormuth zegt niet welke speler van Utrecht die opmerking maakte, maar de Duitse trainer greep het wel direct aan om zijn ploeg te motiveren. "Hij denkt dus dat FC Utrecht zich al heeft geplaatst voor de volgende ronde. Ik heb het daarna in de kleedkamer gezegd: 'Zij voelen zich zeker en denken dat ze er al zijn. Maar in Utrecht hebben we altijd kansen en kunnen we voetballen, dat hebben we daar eerder laten zien'."

De onderlinge balans is de laatste jaren toch echt in het voordeel van Utrecht. "Natuurlijk hebben we de laatste drie duels van FC Utrecht verloren, maar we hebben voldoende kansen gecreëerd en dat geeft een goed gevoel", blijft Wormuth positief. "Twee goals maken hoeft geen probleem te zijn, alles is mogelijk."

De coach moet het in Stadion Galgenwaard stellen zonder Kristoffer Peterson, Lerin Duarte, Maximilian Rossmann, Robin Pröpper en Sebastian Jakubiak.

Spelers van FC Utrecht vieren een treffer tegen Heracles. (Foto: Pro Shots)

Janssen en Emanuelson terug bij Utrecht

Utrecht mist de geblesseerde Timo Letschert, Simon Makienok en Leon Guwara. Joris van Overeem is nog een twijfelgeval. Urby Emanuelson is weer fit na een blessure en aanvoerder Willem Janssen keert terug van een schorsing.

FC Utrecht-Heracles Almelo begint dinsdag om 18.30. De winnaar speelt in de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen FC Groningen of Vitesse, dat thuis een 2-1-achterstand moet zien goed te maken.