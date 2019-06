'Wolfsburg wil 'dure' Bazoer en Bruma verkopen'

Ajacieden, Voor mij is het tijd om een nieuwe avontuur aan te gaan. In 4 jaar heb ik bij deze mooie club nieuwe vrienden gemaakt en zoveel mooie herinneringen met jullie mogen maken. Dingen die ik nooit meer zal vergeten en altijd in me hart zou meedragen. Ook was er een zware periode waar jullie me doorheen hebben geholpen. Ik wil alle medespelers, de staf, medewerkers en de supporters van Ajax enorm bedanken voor deze top tijd! ❌❌❌ Ajax bedankt