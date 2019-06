Transferupdates ·

Benítez vertrekt bij Newcastle United

Rafa Benítez vertrekt aan het eind van dit seizoen bij Newcastle United. Het aflopende contract van de Spaanse manager wordt niet verlengd. "We hebben er alles gedaan om er met Rafa uit te komen, maar helaas is dat niet gelukt", laat de club in een verklaring op de website weten. "We willen Rafa bedanken voor zijn inzet in de afgelopen drie jaar en wensen hem succes in de toekomst."