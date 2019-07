'PSV heeft beste papieren voor linksback Lato'

PSV鈥檈rs鉂 Wat een fantastische tijd heb ik gehad in ons mooie Eindhoven! Drie keer werden we kampioen, drie keer speelden we Champions League. Een keer reikten we tot de knock-out-fase, iets wat destijds onmogelijk leek te zijn. Maar het mooiste van alles dat waren jullie, de fans. Vanaf de eerste dag voelde ik me thuis en voelde ik jullie liefde. Jullie hebben mij elke wedstrijd weer de kracht gegeven om tot het einde alles te geven. Nu is het tijd voor mijn volgende stap. Van 鈥榟ier in het zuiden鈥 naar Zuid-Spanje. Ik ben er ontzettend trots op dat ik jullie verlaat als ambassadeur van ons mooie PSV. 鉂 Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie mij gegeven hebben. We zullen elkaar zeker nog vaak zien en ik blijf voor altijd een rood-witte馃敶鈿 Ik ga jullie missen馃槩鉂 #eendrachtmaaktmacht 馃挭