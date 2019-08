Tite: 'Neymar is kalm in deze situatie'

De Braziliaanse bondscoach Tite heeft gesproken met Neymar over diens uitzichtloze situatie bij Paris Saint-Germain. De aanvaller wil vertrekken uit Parijs en maakt al geen deel uit van de wedstrijdselectie. "Ik vroeg hem hoe hij emotioneel was in deze situatie en hij zei: 'Ik ben kalm, ik weet dat er geschakeld wordt en nu wacht ik op de beslissing van PSG.'"