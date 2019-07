'Brands heeft met Everton toptalent Kean bijna binnen'

Transferupdates ·

Almere City legt aanvaller Tottenham vast

Almere City neemt met Shayon Harrison een speler over van Tottenham Hotspur. De 22-jarige Engelse aanvaller tekent bij de Flevolanders een contract voor twee jaar, met de optie voor nog een seizoen. Harrison speelde drie bekerduels in de hoofdmacht van Tottenham, dat hem de afgelopen jaren verhuurde aan Melbourne City, Southend United en Yeovil Town. Vorig seizoen was hij in de Premier League 2 goed voor 24 doelpunten in 48 wedstrijden.