Bosz moet vrezen voor vertrek middenvelder Havertz

أكملت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم رسمياً جميع اجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الجنوب أفريقي الدولي ثولاني سيريرو "29 عاما" قادماً من نادي فيتيسه الهولندي بعقد يمتد لموسمين، لينضم لزملائه في الفريق الأول في التدريبات التي يجريها الفريق حاليا تحضيرا لمواجهة شباب الأهلي دبي في ثاني جولات مسابقة كأس الخليج العربي. المزيد من التفاصيل في الموقع الرسمي للنادي www.jc.ae Al Jazira have completed the signing of South Africa international midfielder Thulani Serero from Vitesse Arnhem. The 29-year-old has signed a two-year contract and will join up with his new team-mates in Abu Dhabi ahead of their match against Shabab Al Ahli in the second matchweek of the Arabian Gulf Cup. more details at www.jc.ae