De Graafschap-trainer Henk de Jong kan weinig begrip opbrengen voor de grote teleurstelling onder zijn spelers na het 1-1-gelijkspel van zondag bij SC Cambuur in de play-offs voor lijfsbehoud. De coach is juist positief gestemd voor de return van woensdag.

De Graafschap speelde de hele tweede helft met een man meer en kreeg in de 65e minuut zelfs een penalty. De inzet van Fabian Serrarens werd gestopt door doelman Xavier Mous, waardoor het bij 1-1 bleef in Leeuwarden.

"We bleven te veel in die gemiste penalty hangen", concludeerde De Jong na afloop in gesprek met FOX Sports. "De spelers liepen teleurgesteld naar binnen en ik vond dat we ook wel erg zielig voor onze supporters stonden. Die mensen zijn helemaal uit Doetinchem gekomen en hebben in de file gestaan om ons aan te moedigen."

"Je hoeft niet als een idioot voor het uitvak te staan springen, maar je mag wel iets anders uitstralen als je met 1-1 gelijkspeelt bij Cambuur. We zaten een beetje in de slachtofferrol en dat moet je niet willen. We hadden in de Eredivisie al moeite om een wedstrijd te winnen, dan wordt het in de play-offs niet veel makkelijker. Dat is de realiteit waarin we moeten leven."

Doelman Xavier Mous kroonde zich tot held van Cambuur. (Foto: Pro Shots)

De Jong wél tevreden met uitgangspositie

De eindstand in Leeuwarden was bij rust al bereikt door doelpunten van Furdjel Narsingh (De Graafschap) en Robin Maulun (Cambuur) in een tijdsbestek van drie minuten. De Jong erkende dat zijn ploeg het lastig had tegen Cambuur, maar vond dat geen grote verrassing.

"We zijn het Eredivisie-seizoen op de voorlaatste plek geëindigd en hebben het hele jaar vooral in de omschakeling kansen gecreëerd. Dan moeten we niet denken dat we in één keer tegenstanders van het veld spelen", benadrukte de coach, die volgend seizoen uitgerekend voor de groep van Cambuur staat.

"Als die penalty erin was gegaan, hadden we misschien wel met 1-4 kunnen winnen. Maar ik ben wel blij met deze uitgangspositie. We kunnen allemaal wel teleurgesteld zijn, maar dat is niet realistisch. Ik hoorde dat Excelsior ook heeft verloren en dan blijkt maar weer hoe lastig het is."

De return tussen De Graafschap en Cambuur staat woensdagavond op het programma in Doetinchem. Excelsior, dat net als De Graafschap tegen degradatie strijdt, verloor de eerste wedstrijd tegen RKC Waalwijk met 2-1 en speelt ook woensdag de return voor eigen publiek.