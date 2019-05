Zinedine Zidane is blij dat het dramatische seizoen van Real Madrid eindelijk voorbij is. De Fransman, die in maart terugkeerde als coach van de 'Koninklijke', merkte dat zijn spelers niet meer de benodigde motivatie konden opbrengen.

Real, dat het seizoen zondag in stijl afsloot met een 0-2-thuisnederlaag tegen Real Betis, speelde al maanden nergens meer voor. De 33-voudig landskampioen werd in de achtste finales van de Champions League op pijnlijke wijze uitgeschakeld door Ajax en in de competitie stond FC Barcelona begin 2019 al een straatlengte voor.

"Het was vanaf het begin tot het einde een slopend seizoen", zei Zidane na de pijnlijke afsluiter tegen Real Betis in Estadio Santiago Bernabéu. "Daar zijn geen excuses voor. We hebben onze verontschuldigingen aangeboden aan de fans. Gelukkig is dat nu voorbij en kunnen we ons richten op volgend seizoen."

Zidane was al de derde hoofdtrainer van Real dit seizoen. De club begon het seizoen met de Spanjaard Julen Lopetegui, maar hij werd al in oktober ontslagen. Zijn opvolger Santiago Solari - hij kreeg eveneens een meerjarig contract - moest begin maart het veld ruimen na de blamage in de Champions League.

Met Zidane haalde Real de coach terug die de club drie jaar op rij de Champions League-winst bezorgde (2016, 2017 en 2018). Maar ook de oud-middenvelder kreeg de boel in de laatste maanden van het seizoen niet op de rit. Van de elf wedstrijden onder zijn leiding won Real er maar vijf.

"Daar ben ik verantwoordelijk voor", erkende Zidane. "Als je slecht aan een seizoen begint en vervolgens niet meer voor prijzen speelt, is het lastig om nog de motivatie op te brengen. Dat hoort er ook bij. Het leek er doordeweeks vaak op dat we in het weekend een goede wedstrijd zouden spelen, maar dat gebeurde vaak niet."

Vinícius Júnior baalt van de nederlaag van Real. (Foto: Pro Shots)

Zidane houdt deur voor Bale op kier

De blik bij Zidane gaat dan ook al op volgend seizoen, als Real zich hoopt te revancheren voor de teleurstellende prestaties van de afgelopen negen maanden. De Madrilenen willen de selectie komende zomer flink versterken, terwijl een vertrek van Gareth Bale op komst lijkt.

De 29-jarige aanvaller staat nog tot medio 2022 onder contract bij Real, maar zijn rol in Madrid lijkt uitgespeeld. Zidane hield hem zondag op de bank tegen Real Betis. Bale was de enige speler die niet naar de supporters liep om ze te bedanken voor de steun tijdens dit seizoen, maar direct naar de kleedkamers vertrok.

"Ik maak de laatste tijd van andere spelers gebruik", verklaarde Zidane zijn keuze om Bale op de bank te houden. "Het spijt me dat hij niet is ingevallen, maar ik moet beslissingen nemen en veranderingen doorvoeren als dat nodig is."

"We vergeten echt niet wat bepaalde spelers in het verleden voor de club hebben betekend, maar we leven nu in het heden. Ik weet niet wat er met Gareth gaat gebeuren. Volgend seizoen kan alles anders zijn."

Real eindigde het seizoen in La Liga op de derde plek met een achterstand van maar liefst negentien punten op kampioen FC Barcelona. Atlético Madrid mag zich de nummer twee van Spanje noemen en gaat net als Barcelona, Real en nummer vier Valencia de Champions League in.

Bekijk de uitslagen en de eindstand in La Liga