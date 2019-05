Frank de Boer heeft zijn zegereeks met Atlanta United in de MLS zondag tot een einde zien komen. 'The Five Stripes' gingen in het Amerikaanse Harrison verrassend met 1-0 onderuit tegen de New York Red Bulls.

Tom Barlow tekende in de 65e minuut voor de enige treffer van de wedstrijd in de Red Bull Arena. Dat was verrassend te noemen, want de thuisploeg stond tien minuten voor rust al met een man minder op het veld door een rode kaart voor Tim Parker.

De New York Red Bulls bezorgden Atlanta zo de eerste nederlaag sinds 20 april, toen FC Dallas met 1-2 zegevierde. Na die wedstrijd vond de ploeg van De Boer de weg omhoog door achtereenvolgens de Colorado Rapids (1-0), Sporting Kansas City (0-3), Orlando City (1-0) en Toronto FC (2-0) te verslaan.

Door de nederlaag blijft Atlanta op twintig punten steken en dat is goed voor de vierde plek in de Eastern Conference. Koploper Philadelphia Union heeft vier punten meer, maar die formatie heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

De Boer en titelverdediger Atlanta vervolgen de competitie in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) met een uitwedstrijd tegen Real Salt Lake, een middenmoter in de Western Conference.