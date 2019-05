Oranje onder 17 heeft zondag in Ierland voor het tweede jaar op rij de Europese titel gepakt. Net als vorig jaar was de ploeg in de finale te sterk voor Italië. Oranje won met 4-2.

Waar de ploeg van bondscoach Peter van der Veen vorig jaar nog strafschoppen nodig had om met de leeftijdsgenoten uit Italië af te rekenen, werd het verschil nu al voor rust gemaakt.

Sontje Hansen opende in Dublin na twintig minuten de score. De aanvaller stond op de juiste plek om de rebound van een schot van Naoufal Bannis binnen te werken.

Diezelfde Bannis was acht minuten voor rust eveneens bij de les, toen een vrije trap van Ki-Jana Hoever via de paal terug in het veld stuiterde. De aanvaller tikte van dichtbij raak.

Nog in de eerste helft kwam Oranje zelfs op 3-0. Ian Maatsen schoot van afstand raak, nadat de Italiaanse defensie een bal matig had verwerkt.

Oranje onder 17 viert de openingstreffer van Sontje Hansen. (Foto: VI Images)

Invaller Ünüvar beslist duel

Italië gaf zich na rust niet gewonnen en was enkele keren dicht bij de 3-1. Tien minuten na rust verkleinde Lorenzo Colombo uit een van de vele kansen de achterstand. De invaller schoot de bal fraai over doelman Calvin Raatsie.

De keeper van Oranje had het ook daarna druk, maar hield zijn ploeg met enkele goede reddingen op de been. Invaller Naci Ünüvar besliste het duel twintig minuten voor tijd. Hij kapte zich vrij en schoot via het been van een Italiaan in de verre hoek.

In de slotfase verzuimde Oranje de score nog verder op te voeren. Zo waren goede kansen niet besteed aan Brian Brobbey en Ünüvar. Colombo maakte er na een fout van Raatsie nog 4-2 van, maar spannend werd het niet meer. Het is voor Oranje onder 17 na 2011, 2012 en 2018 de vierde Europese titel.

Oranje had zich met het bereiken van de halve finales op het EK al geplaatst voor het WK, dat in november in Brazilië wordt gehouden. Het is voor het eerst sinds 2011 dat Oranje op het WK onder 17 mag uitkomen.