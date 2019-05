Excelsior-coach Ricardo Moniz is diep teleurgesteld in de nederlaag van zijn ploeg tegen RKC Waalwijk in de eerste wedstrijd van de play-offs om promotie/degradatie. De Kralingers gingen zondag in Waalwijk met 2-1 onderuit.

"Ik vind het verschrikkelijk voor de fans; excuus daarvoor. Het kan natuurlijk niet dat je als Excelsior hier verliest", baalt Moniz na afloop van de wedstrijd bij RTV Rijnmond.

"Ik schaam me ook voor het verlies, de trainer is altijd verantwoordelijk. Het gezicht dat we hebben getoond tegen AZ en Heracles, het onoverwinnelijke, was nu totaal weg."

In de laatste twee competitieduels in de Eredivisie pakte Excelsior zes punten tegen AZ (4-2) en Heracles Almelo (4-5). Tegen RKC kwamen de Rotterdammers na rust op achterstand door een doelpunt van Mario Bilate, waarna Jeffry Fortes voor de gelijkmaker zorgde.

Teleurstelling bij Excelsior na de nederlaag bij RKC. (Foto: VI Images)

'We hadden niet het gezicht van de laatste twee wedstrijden'

"In de tweede helft stond ik te wachten tot wij de 1-2 maakten", aldus Moniz. "Het probleem bij ons was wel dat we niet het gezicht hadden van de afgelopen twee wedstrijden; de felheid, agressiviteit, het scorend vermogen. Het was onherkenbaar."

Uiteindelijk moest Excelsior een nederlaag incasseren tegen RKC, dat als achtste eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. Juriën Gaari maakte in de slotfase de winnende treffer voor de Brabanders.

"In de tweede helft hadden we veel meer initiatief en daar komt ook de verdiende 1-1 uit. Maar over het geheel hebben we tegen een Eerste Divisie-club de kaas van ons brood laten eten."

De return tussen Excelsior en RKC in het Van Donge & De Roo Stadion is woensdag om 18.30 uur. De winnaar neemt het in de strijd om een Eredivisie-plek op tegen Den Bosch of Go Ahead, die elkaar op hetzelfde moment treffen.