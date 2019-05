Sparta Rotterdam heeft zondag een flinke stap gezet naar de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser won het eerste duel bij TOP Oss met 0-2.

Beide doelpunten werden na rust gemaakt door Abdou Harroui. De middenvelder schoot de bal vlak na rust al glijdend fraai in de kruising achter doelman Ronald Koeman, wiens vader op de tribune zat. Vlak voor tijd zorgde Harroui met een leep stiftje voor de 0-2.

De thuisploeg kon daar weinig tegenover zetten. Het werd er voor de ploeg van coach Klaas Wels nog wat lastiger op na het uitvallen van sterspeler Huseyin Dogan. De aanvaller, goed voor 21 doelpunten in het reguliere seizoen, raakte geblesseerd aan een hamstring.

TOP smeekte in de slotfase nog om een strafschop, nadat een voorzet bij een 0-1-stand op de arm van een verdediger van Sparta kwam, maar scheidsrechter Christiaan Bax wilde van niets weten.

Sparta was het reguliere seizoen in de Keuken Kampioen Divisie als nummer twee geëindigd, terwijl TOP Oss zesde was geworden.

De Brabanders moeten woensdag in Rotterdam minimaal twee keer scoren om te hopen op een plek in de finale. De winnaar neemt het op tegen SC Cambuur of De Graafschap. Die ploegen spelen zondag om 20.00 uur nog hun eerste duel.