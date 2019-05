SC Cambuur en De Graafschap hebben zondag in een verhitte wedstrijd met 1-1 gelijkgespeeld in de tweede ronde van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Sparta Rotterdam zette eerder op de dag met een 0-2-zege bij TOP Oss een flinke stap naar de finale.

In Leeuwarden kwam De Graafschap na iets meer dan een half uur spelen in de heenwedstrijd op voorsprong tegen Cambuur. Na een mooie pass van Youssef El Jebli tikte Furdjel Narsingh de bal binnen.

Twee minuten later tekende Robin Maulun voor de gelijkmaker met een schot van net buiten het zestienmetergebied. Kort na rust moest Cambuur met tien man verder door een rode kaart voor Emmanuel Mbende wegens natrappen richting Fabian Serrarens.

Toen de Friezen na ruim een uur spelen ook nog een penalty tegen kregen vanwege hands van Issa Kallon, sloeg de vlam in de pan. Supporters van de thuisploeg gooiden aanstekers en bekers bier op het veld, waarop scheidsrechter Jeroen Manschot besloot de wedstrijd stil te leggen.

Na enkele minuten werd het duel hervat, waarna Serrarens de penalty nam voor De Graafschap. De inzet van de aanvaller werd gekeerd door doelman Xavier Mous. Cambuur hield daarna met tien man zonder al te veel problemen stand.

De return tussen De Graafschap en Cambuur vindt woensdag plaats in Doetinchem. De winnaar van het tweeluik strijdt in de finale tegen Sparta of TOP Oss om een plek in de Eredivisie.

Sparta Rotterdam viert de overwinning bij TOP Oss. (Foto: Pro Shots)

Harroui leidt Sparta naar winst in Oss

Abdou Harroui maakte na rust beide doelpunten voor Sparta tegen TOP Oss. De middenvelder schoot de bal vlak na rust al glijdend fraai in de kruising achter doelman Ronald Koeman, wiens vader op de tribune zat. Vlak voor tijd zorgde Harroui met een leep stiftje voor de 0-2.

De thuisploeg kon daar weinig tegenoverstellen. Het werd er voor de ploeg van coach Klaas Wels nog wat lastiger op na het uitvallen van sterspeler Huseyin Dogan. De aanvaller, goed voor 21 doelpunten in het reguliere seizoen, raakte geblesseerd aan een hamstring.

TOP smeekte in de slotfase nog om een strafschop, nadat een voorzet bij een 0-1-stand op de arm van een verdediger van Sparta kwam, maar scheidsrechter Christiaan Bax wilde van niets weten.

Sparta was in het reguliere seizoen in de Keuken Kampioen Divisie als tweede geëindigd, terwijl TOP Oss zesde was geworden. De Brabanders moeten woensdag in Rotterdam minimaal twee keer scoren om te hopen op een plek in de finale.