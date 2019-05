Excelsior is zondag slecht begonnen aan de play-offs om promotie/degradatie. De Eredivisie-club ging in de halve finales met 2-1 onderuit bij RKC Waalwijk. Eerder op de dag eindigde Go Ahead Eagles-FC Den Bosch in 2-2.

Bij RKC-Excelsior nam de thuisploeg, die in de Keuken Kampioen Divisie achtste werd, na rust de leiding via Mario Bilate. De aanvaller schoot de bal beheerst in de hoek. Richting de slotfase kwam Excelsior op 1-1 dankzij een mooi schot van Jeffry Fortes.

De nummer zestien van het afgelopen Eredivisie-seizoen dacht daarmee een goede uitgangspositie te hebben voor de return, maar ging alsnog ten onder in het Mandemakers Stadion. Verdediger Juriën Gaari schoot vanuit een moeilijke hoek hard raak namens RKC.

Excelsior heeft vijf opeenvolgende seizoenen in de Eredivisie achter de rug. Het lukte de club uit Rotterdam nog nooit om zes jaar achtereen op het hoogste niveau te spelen. RKC was voor het laatst Eredivisionist in 2013/2014.

De return tussen Excelsior en RKC in het Van Donge & De Roo Stadion is woensdag om 18.30 uur. De winnaar neemt het in de strijd om een Eredivisie-plek op tegen Den Bosch of Go Ahead, die elkaar op hetzelfde moment treffen.

Juriën Gaari maakte het winnende doelpunt bij RKC Waalwijk-Excelsior. (Foto: Pro Shots)

Go Ahead verzuimt te winnen

Den Bosch, de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie, kwam eerder op de dag op bezoek bij Go Ahead twee keer op voorsprong. In de beginfase tekende Jort van der Sande met een kopbal voor 0-1 en vlak na rust maakte Luuk Brouwers 1-2 na een goede aanval.

In de eerste helft kwam Go Ahead op gelijke hoogte door een bal in de verre hoek van Julian Lelieveld. De ploeg van coach John Stegeman werkte twintig minuten voor tijd opnieuw een achterstand weg dankzij Jaroslav Navrátil, die in kansrijke positie koel bleef.

Niet lang na dat doelpunt had de betere thuisploeg zelfs op voorsprong kunnen komen, maar Paco van Moorsel miste een strafschop - zijn inzet werd gekeerd door keeper Wouter van der Steen - en schoot in de rebound voor een leeg doel over.

Later op zondag staan met TOP Oss-Sparta Rotterdam (16.45 uur) en SC Cambuur-De Graafschap (20.00 uur) de andere twee heenduels op het programma in de play-offs.

Jaroslav Navrátil zette Go Ahead Eagles op 2-2 in de tweede helft. (Foto: Pro Shots)