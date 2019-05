Het eerste halvefinaleduel in de play-offs om promotie/degradatie heeft zondag geen winnaar opgeleverd. Go Ahead Eagles en FC Den Bosch speelden in Deventer in een vermakelijk duel met 2-2 gelijk.

Den Bosch, de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie, kwam twee keer op voorsprong in De Adelaarshorst. In de beginfase tekende Jort van der Sande met een kopbal voor 0-1 en vlak na rust maakte Luuk Brouwers 1-2 na een goede aanval.

In de eerste helft kwam Go Ahead op gelijke hoogte door een bal in de verre hoek van Julian Lelieveld. De ploeg van coach John Stegeman werkte twintig minuten voor tijd opnieuw een achterstand weg dankzij Jaroslav Navratil, die in kansrijke positie koel bleef.

Niet lang na dat doelpunt had de thuisploeg zelfs op voorsprong kunnen komen, maar Paco van Moorsel miste een strafschop - zijn inzet werd gekeerd door keeper Wouter van der Steen - en schoot in de rebound voor een leeg doel over.

Jaroslav Navratil zette Go Ahead Eagles op 2-2 in de tweede helft. (Foto: Pro Shots)

Nog drie duels op zondag

Go Ahead kreeg met het gelijkspel te weinig. De ploeg uit Deventer, als vijfde geëindigd in het reguliere seizoen, was in eigen stadion overwegend de betere ploeg en had de betere kansen.

De return tussen Den Bosch en Go Ahead in Brabant is woensdag om 18.30 uur. De winnaar strijdt in de finale om promotie naar de Eredivisie.

Later op zondag staan met RKC Waalwijk-Excelsior (14.30 uur), TOP Oss-Sparta Rotterdam (16.45 uur) en SC Cambuur-De Graafschap (20.00 uur) de andere drie heenduels op het programma in de play-offs.