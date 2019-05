Siem de Jong is zondag met Sydney FC kampioen van Australië geworden. De ploeg van de Ajax-huurling versloeg Perth Glory na strafschoppen in de 'Grand Final' van de A-League.

Na de reguliere speeltijd en de verlenging stond er 0-0 op het scorebord van het Optus Stadium in Perth. Vervolgens miste Perth Glory twee van zijn drie strafschoppen, terwijl Sydney FC vier keer raak schoot en zo het kampioenschap mocht vieren.

Het is de vierde titel voor de club uit Sydney, na 2006, 2010 en 2017. Daarmee is Sydney FC nu gedeeld recordkampioen van Australië.

De ploeg van trainer Steve Corica eindigde in het reguliere seizoen als tweede, op acht punten van Perth Glory.

Vijfde kampioenschap voor De Jong

De Jong werd dit seizoen door Ajax verhuurd aan de Australische club. Hij stond zondag in de finale van de play-offs de eerste 78 minuten in het veld.

De middenvelder, die in Amsterdam nog een contract tot medio 2020 heeft, kwam deze jaargang tot zeventien duels, vier goals en twee assists in de A-League. Hij werd eerder in 2011, 2012, 2013 en 2014 kampioen met Ajax.

Voormalig sc Heerenveen-spits Reza Ghoochannejhad, die door APOEL Nicosia verhuurd is aan Sydney FC, viel in de 'Grand Final' in de 95e minuut in en maakte de beslissende penalty. Verdediger Jop van der Linden zat niet bij de selectie.