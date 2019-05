Real Madrid heeft een bedroevend seizoen zondag in stijl afgesloten. De 'Koninklijke' leed thuis tegen Real Betis de twaalfde competitienederlaag van het seizoen: 0-2.

Het is over alle competities gezien bovendien de achttiende verliespartij van dit seizoen. De laatste keer dat Real Madrid zo vaak verloor in één seizoen was in 1995/1996, toen eveneens achttien keer werd verloren. In 1984/1985 verloor de club zelfs negentien keer.

Voor de ploeg van trainer Zinédine Zidane, die het enkele maanden geleden overnam van Santiago Solari, stond er niets meer op het spel. De ploeg is al een aantal weken zeker van plek drie in La Liga, wat een ticket voor de groepsfase van de Champions League oplevert.

Tegen middenmoter Betis kwam Real in een matig gevuld stadion Estadio Santiago Bernabéu na een uur spelen op achterstand. Loren Morón opende op aangeven van oud-PSV'er Andrés Guardado de score.

Een kwartier voor tijd bepaalde ex-Real Madrid-speler Jesé de eindstand op 0-2. De aanvaller schoot op aangeven van Júnior Firpo van dichtbij raak. Real Betis besluit het seizoen dankzij de zege als tiende.

Jesé weigerde te juichen na zijn goal tegen zijn oude club. (Foto: Pro Shots)

'Slecht begin en slecht einde'

Real Madrid begon het seizoen met Julen Lopetegui als trainer, maar hij moest al na een paar maanden plaatsmaken voor Solari. Na de uitschakeling in de Champions League en het Spaanse bekertoernooi keerde succestrainer Zidane terug in Madrid, maar de resultaten bleven wisselvallig.

"We begonnen het seizoen heel slecht en we zijn ook heel slecht geëindigd", zei Marcelo, die bij afwezigheid van Sergio Ramos de aanvoerdersband droeg. De Braziliaanse linksback raakte onder Solari zijn basisplaats kwijt, maar keerde onder Zidane terug in de ploeg.

"Het was een zwaar jaar, ook op persoonlijk vlak. We wilden het seizoen niet zo eindigen, we wilden finales spelen en voor prijzen vechten."

Kampioen FC Barcelona komt later op zondag nog in actie. De Catalanen spelen om 16.15 uur het uitduel met SD Eibar.

Bekijk de uitslagen en de stand in La Liga