De Europese voetbalbond UEFA heeft zo'n 2,5 miljoen kaartjes voor de wedstrijden van het EK 2020 gereserveerd voor fans. Daarmee is volgens de bond 82 procent van het totale aantal toegangsbewijzen bedoeld voor het 'gewone' publiek.

Tussen 12 juni en 12 juli doet de UEFA alvast anderhalf miljoen tickets in de verkoop.

De tweede verkoopfase begint in december, nadat de loting voor de Europese eindronde is geweest. In april 2020 gaan weer tickets in de verkoop, zodra via de play-offs de laatst vier deelnemers bekend zijn geworden.

Ter gelegenheid van het zestigjarige bestaan van het EK wordt de komende editie verspreid door Europa gehouden. De wedstrijden worden in twaalf verschillende steden gespeeld.

Amsterdam is er daar een van. In de Johan Cruijff ArenA worden drie groepswedstrijden en één duel uit de achtste finales gespeeld. Als Oranje het EK haalt, speelt het elftal in ieder geval twee groepsduels in eigen land. De halve finales en de eindstrijd van het EK zijn op Wembley in Londen.

Tickets voor de groepswedstrijden in Amsterdam kosten tussen de 50 en 185 euro. Voor een kaartje voor de finale moet tussen de 295 en 945 euro worden betaald.