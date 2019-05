Shanice van de Sanden is dolblij met haar tweede Champions League-winst op rij met Olympique Lyon. De Oranje-international had zaterdag in de finale met twee assists een groot aandeel in de 4-1-zege op het FC Barcelona van Lieke Martens.

"Het is echt ongelooflijk. Ik heb zo genoten van de manier waarop we begonnen. Het is niet makkelijk om ieder jaar de Champions League te winnen en Barcelona heeft een goed team", aldus een uitgelaten Van de Sanden bij de NOS.

"Ik was supergefocust. Ik weet wat het team van me vraagt en wat ik zelf wil. De meiden zeiden vooraf al tegen me: 'Heb vertrouwen en doe je ding.' Dan laat je zulke dingen zien."

Na een half uur was het al 4-0 voor Lyon bij de finale in Boedapest. Bij twee doelpunten leverde de 26-jarige Van de Sanden de assist. In de tweede helft deed Barcelona nog iets terug, maar de wedstrijd was al lang gespeeld.

Van de Sanden is vol lof over de kwaliteiten van Lyon, dat de Champions League voor de vierde keer op rij pakte. "Iedere training zie ik dingen die ik niet eerder gezien heb. Dat is echt mooi. De meiden denken vooruit, dit zijn allemaal sterren. Het is echt genieten."

Dolle vreugde bij de speelsters van Olympique Lyon na het winnen van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

'WK wordt ook ongelooflijk mooi'

De aanvaller merkte tijdens het Champions League-seizoen dat het niveau van het vrouwenvoetbal omhooggaat. Ze kijkt uit naar het WK met de Oranjevrouwen van volgende maand in Frankrijk.

"We zijn ons ervan bewust dat het ieder jaar steeds moeilijker wordt. Het WK wordt ook ongelooflijk mooi, omdat heel veel landen kunnen winnen. Het geeft een extra goed gevoel als je ondanks die concurrentie dan toch wint", aldus Van de Sanden.

"Ik was heel erg zenuwachtig, omdat ik weet hoe goed Barcelona kan zijn. Als je ze zo overdondert, is dat echt fantastisch. Dit gevoel neem ik mee naar Oranje. Je traint en speelt voor prijzen en ik heb dit seizoen alles gepakt met mijn club. Ik ga nu alles geven voor mijn land."

Teleurstelling bij Lieke Martens en haar ploeggenoten. (Foto: Pro Shots)

Martens: 'Dit is superpijnlijk'

Bij Barcelona was de teleurstelling uiteraard groot. Oranje-sterspeelster Martens stelde vast dat ze zich met de Spaanse topclub had laten overrompelen door Lyon.

"Dit is superpijnlijk. In de finale staan was een droom die uitkwam en dan wil je een goede wedstrijd spelen, maar het was al snel beslist", zei de 26-jarige aanvaller.

"Het doet echt pijn. Ik stond voor de eerste keer in de finale van de Champions League en dan wil je hem winnen ook. Ik had gehoopt dat het een van mijn mooiste dagen zou worden."

Het ongenaakbare Lyon sleepte de Champions League voor vrouwen al voor de zesde keer in de wacht. De Franse ploeg won het toernooi ook in 2011, 2012, 2016, 2017 en 2018.