Peter Bosz kan voorlopig niet meer stuk bij Bayer Leverkusen. De coach behaalde zaterdag met zijn ploeg een ticket voor de Champions League en krijgt alle lof van de directie.

Dankzij de 1-5-zege bij Hertha BSC passeerde Leverkusen op de slotdag van de Bundesliga concurrent Borussia Mönchengladbach, dat met 0-2 ten onder ging tegen Borussia Dortmund.

Leverkusen kwam zo precies op het juiste moment op de vierde plek in de stand terecht, erkende Bosz. De coach nam in de winterstop de leiding over een elftal dat moeizaam draaide en slechts negende stond. Over de Champions League sprak niemand.

De aanstelling van Bosz was volgens sportief directeur Rudi Völler een gouden greep. "De hele structuur van het elftal veranderde daarna. We zijn anders gaan spelen en jongens als Julian Brandt zijn op een andere plek gaan spelen", zei hij tegen persbureau DPA.

Völler had geen rekening durven houden met het behalen van het miljoenenbal. "We hebben ontzettend veel talent, maar als het erom spande, gaven we vaak niet thuis. Nu zijn we heel goed met de druk omgegaan. Dit is geweldig voor de club."

'Blij hoe spelers speelstijl hebben opgepakt'

Bosz bleef zelf bescheiden onder alle loftuitingen. Volgens de coach viel alles gewoon goed. "Zoals onze speelstijl, waarin we offensief gezien veel risico leggen. Dat mijn spelers het zo opgepakt hebben, maakt mij gewoon erg blij."

Dat het succes een keerzijde kan hebben, weet iedereen bij Leverkusen. De toptalenten Brandt en Kai Havertz zouden zomaar voor vele miljoenen kunnen vertrekken. Met name Brandt lijkt klaar voor een stap hogerop.

Völler hoopt de komende week duidelijkheid te krijgen over de middenvelder, die onder Bosz van de vleugel naar het centrum is verhuisd. "Ik ben optimistisch gestemd", stelde Völler. "Het is nu aan hem, ik weet dat hij zich op zijn gemak voelt bij ons."

Ook Bosz hoopt op een langer verblijf van de Duitse international en hoopt dat deelname aan de Champions League hem over de streep trekt. "Onze spelers kunnen hun kwaliteiten nu op het hoogste niveau laten zien. Ik ben trots op iedereen."

Bekijk alle uitslagen en de eindstand in de Bundesliga