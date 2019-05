Vincent Kompany vertrekt na elf jaar bij Manchester City. De 33-jarige aanvoerder heeft besloten om zijn aflopende contract bij de Engelse kampioen niet te verlengen.

"Er zijn veel mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de wederopstanding van Manchester City, maar waarschijnlijk is niemand belangrijker geweest dan Vincent Kompany", zegt City-voorzitter Khaldoon Al Mubarak zondag op de site van zijn club.

"Vincent staat voor de essentie van deze club. Het afgelopen decennium was hij de ziel en het kloppende hard van een ongelooflijk getalenteerd team. Hij was een sterke leider in de kleedkamer en een ambassadeur buiten het veld. Hij zal voor altijd herinnerd worden bij City."

Kompany zal binnenkort bekendmaken wat hij volgend seizoen gaat doen. Hij zal in ieder geval in september een testimonial, een afscheidswedstrijd, van City krijgen.

"Het is overweldigend, maar het is tijd voor mij om te vertrekken. Ik voel alleen dankbaarheid", stelt Kompany. "Ik zal nooit vergeten hoe loyaal de City-fans altijd zijn geweest jegens mij, in goede maar vooral in slechte tijden."

"Sjeik Mansour (de eigenaar van City, red.) heeft mijn leven en het leven van alle City-fans veranderd en daar ben ik eeuwig dankbaar voor. We hebben de gevestigde orde opgeschud en dat vind ik geweldig."

Vincent Kompany toont de beker voor de Premier League-titel van het seizoen 2018/2019. (Foto: Pro Shots)

Kompany won vier keer de landstitel

Kompany stapte in augustus 2008 voor 8,5 miljoen euro over van Hamburger SV naar Manchester City, ruim een week voor de overname van de Engelse club door de steenrijke Abu Dhabi United Group.

De Belg speelde sindsdien - ondanks veel blessureleed - 360 wedstrijden (twintig goals) voor City en groeide uit tot aanvoerder en steunpilaar van de nieuwe topclub. Hij won vier keer de landstitel, twee keer de FA Cup, vier keer de League Cup en twee keer de Community Shield (de Engelse supercup) met de 'Citizens'.

Kompany was dit seizoen - mede door verschillende blessures - geen vaste basisspeler meer bij City, maar hij maakte wel de waarschijnlijk belangrijkste goal van het seizoen voor zijn club. In de voorlaatste speelronde maakte de centrale verdediger met een schitterende knal het enige doelpunt tegen Leicester City (1-0). Een week later werd City kampioen, net als in 2012, 2014 en 2018.

Zaterdag speelde de 87-voudig international zijn laatste duel voor City. Hij stond negentig minuten in het veld tijdens de FA Cup-finale tegen Watford (6-0-zege).

Vincent Kompany na zijn cruciale treffer tegen Leicester City. (Foto: Pro Shots)