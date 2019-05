FC Utrecht heeft zaterdag een grote stap gezet richting de finale van de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van trainer Dick Advocaat won met 0-2 van Heracles Almelo in de heenwedstrijd van de halve finales.

FC Utrecht heeft de comfortabele uitgangspositie te danken aan doelpunten van Simon Gustafson (strafschop in de 36e minuut) en Cyriel Dessers (40e minuut).

De return wordt dinsdag om 18.30 uur gespeeld in Stadion Galgenwaard. De winnaar van het tweeluik neemt het in de finale op tegen Vitesse of FC Groningen.

De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League. Vitesse pakte vorig jaar het ticket door in de finale over twee duels af te rekenen met FC Utrecht (5-3).

FC Utrecht van meet af aan bovenliggende partij

FC Utrecht was zaterdag van meet af aan de bovenliggende partij tegen Heracles. De Domstedelingen buitten het veldoverwicht ook al voor rust uit in twee doelpunten.

Gustafson schoot na een domme overtreding van Alexander Merkel op Riechedly Bazoer raak vanaf 11 meter en niet veel later kopte Dessers raak uit een vrije trap van Gustafson.

Heracles deed er na de pauze alles aan om de stand wat dragelijker te maken, maar met name clubtopscorer Adrián Dalmau (negentien goals in de Eredivisie) had het vizier niet helemaal op scherp staan.

FC Utrecht zorgde er in de slotfase zelfs nog bijna voor dat de return een formaliteit is, maar een afstandsschot van Sander van de Streek werd gekeerd, waardoor er nog een beetje spanning is.