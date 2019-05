FC Utrecht en FC Groningen hebben zaterdag een goede stap gezet richting de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Utrechters en de Groningers wonnen van respectievelijk Heracles Almelo (0-2) en Vitesse (2-1) in de heenwedstrijd van de halve finales.

FC Utrecht heeft de comfortabele uitgangspositie te danken aan doelpunten van Simon Gustafson (strafschop in 36e minuut) en Cyriel Dessers (40e minuut).

FC Groningen deed goede zaken door doelpunten van Mimoun Mahi (45e minuut) en Samir Memisevic (strafschop in 54e minuut), maar kreeg nog wel een tegenvaller te verwerken door de treffer van Max Clark (70e minuut).

De returns worden aankomende dinsdag gespeeld (FC Utrecht-Heracles om 18.30 uur en Vitesse-FC Groningen om 20.45 uur) en de finale op vrijdag 24 mei en dinsdag 28 mei.

De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League. Vitesse pakte vorig jaar het ticket door in de finale over twee duels af te rekenen met FC Utrecht (5-3).

Gustafson schiet raak vanaf elf meter. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht van meet af aan bovenliggende partij

FC Utrecht was zaterdag van meet af aan de bovenliggende partij tegen Heracles. De Domstedelingen buitten het veldoverwicht ook al voor rust uit in twee doelpunten.

Gustafson schoot na een domme overtreding van Alexander Merkel op Riechedly Bazoer raak vanaf 11 meter en niet veel later kopte Dessers raak uit een vrije trap van Gustafson.

Heracles deed er na de pauze alles aan om de stand wat dragelijker te maken, maar met name clubtopscorer Adrián Dalmau (negentien goals in de Eredivisie) had het vizier niet helemaal op scherp staan.

FC Utrecht zorgde er in de slotfase zelfs nog bijna voor dat de return een formaliteit is, maar een afstandsschot van Sander van de Streek werd gekeerd, waardoor er nog een beetje spanning is.

De spelers van FC Groningen vieren een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

FC Groningen ontsnapt aan rode kaart

FC Groningen en Vitesse maakten er bij vlagen een harde wedstrijd van en de thuisclub had geluk dat ze niet al snel met een man minder stonden. Género Zeefuik kreeg slechts geel voor een charge op Matús Bero.

Vlak voor rust en vlak na rust sloeg FC Groningen hard toe. Mahi tikte de rebound op een schot van Ritsu Doan simpel binnen en Memisevic faalde niet vanaf elf meter na een ook al domme overtreding van Clark.

Diezelfde Clark maakte in de slotfase zijn fout goed met de 2-1 (schot in de verre hoek), waardoor Vitesse nog alle kans heeft op wederom het bereiken van de finale.

Thulani Serero had Vitesse daar al met één been in kunnen zetten, maar hij schoot bij aanvang van de blessuretijd recht op doelman Sergio Padt, terwijl hij de bal breed had kunnen leggen op Tim Matavz.