Arjen Robben kan amper onder woorden brengen hoe het was om in zijn laatste thuiswedstrijd voor Bayern München te scoren én de landstitel veilig te stellen. De afzwaaiende aanvaller droeg zaterdag met een treffer bij aan de cruciale 5-1-zege op Eintracht Frankfurt.

De 35-jarige Robben miste een groot deel van dit seizoen door blessureleed en het was na de winterstop zelfs de vraag of hij überhaupt nog in actie zou komen in zijn laatste seizoen bij Bayern. Hij maakte begin deze maand alsnog zijn rentree en was ook fit genoeg om als invaller mee te doen in de kampioenswedstrijd.

"Er gaan nu heel veel emoties door mijn lijf die ik niet met woorden kan beschrijven", zei Robben na het kampioensduel in de Allianz Arena. "Dat is iets wat je moet voelen. Het was voor mij heel belangrijk dat ik deze wedstrijd kon spelen."

"Ik moest vrijdagavond een flinke tik verwerken toen ik hoorde dat ik niet zou starten. Dat was vrij emotioneel, maar er moest een knop om. Ik hoopte er zo snel mogelijk in te komen en nog één keer te kunnen genieten in dit stadion. Het had ook niet veel langer moeten duren", grapte Robben bij FOX Sports.

De Groninger, die na 67 minuten het veld in kwam voor Serge Gnabry, luisterde zijn laatste thuiswedstrijd voor Bayern op door tien minuten na zijn invalbeurt de 5-1 te maken. De vierde treffer van de thuisploeg kwam op naam van Franck Ribéry, die net als Robben zijn laatste thuiswedstrijd voor Bayern speelde.

Ribéry en Robben werden uitgezwaaid door de Bayern-fans. (Foto: Pro Shots)

Robben eindigt op 99 competitietreffers

Door die goal tegen Frankfurt eindigt Robben zijn periode bij Bayern met 99 competitiegoals. De 96-voudig international was in de slotfase nog dicht bij zijn honderdste Bundesliga-treffer, maar hij wist doelman Kevin Trapp niet voor de tweede keer te passeren.

"Dat zal ik nog wel even moeten aanhoren thuis", zei Robben, die zijn laatste thuiswedstrijd niet laat verpesten door het uitblijven van de mijlpaal. "Statistieken zijn leuk. Honderd goals ook, maar ik vind dit een mooi happy end."

De 5-1-overwinning op Frankfurt was voor Bayern meer dan genoeg om voor het zevende jaar op rij kampioen te worden in Duitsland. 'Der Rekordmeister' eindigt het seizoen met twee punten voorsprong op Dortmund, dat zaterdag met 0-2 won bij Borussia Mönchengladbach.

De spelers van Bayern vieren feest. (Foto: Pro Shots)

Robben houdt alle opties open

Robben kan zijn imposante periode bij Bayern met nóg een prijs afsluiten. De ploeg van trainer Niko Kovac speelt op zaterdag 25 mei de finale van de DFB-Pokal tegen RB Leipzig.

Ondertussen is nog altijd niet bekend waar Robben, die de Duitse beker al vier keer won met Bayern, zijn loopbaan gaat vervolgen. De oud-speler van FC Groningen, PSV, Chelsea en Real Madrid wil nog steeds niks uitsluiten.

"De opties liggen er allemaal: van wat verder weg, tot wat dichterbij, tot de schoenen aan de wilgen hangen", vertelt Robben. "Ik ben er nog niet uit, maar ik heb nog steeds heel veel plezier in het voetbal. Ik voelde me heel lekker in het veld. Als de spieren en de gewrichten het toelaten, kan ik nog een lekker balletje trappen."