Manchester City heeft zaterdag de FA Cup veroverd. De ploeg van manager Josep Guardiola was in de finale op Wembley met 6-0 veel te sterk voor Watford.

Van meet af aan was City dominant tegen Watford. De thuisspelende club leidde halverwege al met 2-0 door doelpunten van David Silva (26e minuut) en Raheem Sterling (38).

Daardoor kon City het zich veroorloven om het in tweede helft wat rustiger aan te doen, maar ze liepen desondanks nog uit naar 6-0 dankzij treffers van Kevin De Bruyne (61), Gabriel Jesus (68) en Sterling (81 en 87).

Sterling is de tweede speler met drie doelpunten in een eindstrijd van de FA Cup achter zijn naam, na Stan Mortensen die in 1953 driemaal scoorde voor Blackpool tegen Bolton Wanderers (4-3).

Met de 6-0 evenaarde City het stokoude record van Bury FC, dat in 1903 met dezelfde cijfers afrekende met Derby County in de finale van de FA Cup.

De spelers van City vieren feest rondom het podium. (Foto: Pro Shots)

Janmaat negentig minuten op reservebank

Bij Watford zat Daryl Janmaat negentig minuten op de reservebank. Zijn manager Javi Gracia gaf op de rechtsbackpositie de voorkeur aan Francisco Femenía.

Heurelho Gomes speelde zijn 157e en laatste officiële wedstrijd voor 'The Hornets'. De 38-jarige oud-doelman van PSV beschikt over een aflopend contract en beëindigt mogelijk zijn loopbaan.

City voltooide door de winst van de FA Cup de 'treble'. De formatie pakte eerder dit seizoen al de titel in de Premier League en de League Cup en is de eerste club die in één seizoen alle nationale prijzen naar zich toetrekt.

Enige 'smetje' op het seizoen was voor City de vroegtijdige uitschakeling in de Champions League. De 'Citizens' verloren in de kwartfinales over twee duels op basis van uitdoelpunten van Tottenham Hotspur (4-4).