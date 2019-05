Olympique Lyon heeft zaterdag op overtuigende wijze voor het vierde jaar op rij de Champions League voor vrouwen gewonnen. De formatie van Shanice van de Sanden was in de finale in Boedapest veel te sterk voor het FC Barcelona van Lieke Martens en Stefanie van der Gragt: 4-1.

De wedstrijd was geen moment echt spannend, want Lyon leidde na twintig minuten al met 3-0 in de Groupama Arena door treffers van Dzsenifer Marozsan en Ada Hegerberg (twee).

Hegerberg tekende na een half uur ook voor de vierde Franse treffer. Daar leek het bij te blijven in Hongarije, maar invaller Asisat Oshoala schoot twee minuten voor tijd op aangeven van Martens nog de eretreffer binnen namens Barcelona.

Bij Barcelona speelde Martens, die in aanloop naar de finale in verband werd gebracht met een transfer naar Lyon, de hele wedstrijd en viel Van der Gragt tien minuten voor tijd in. Van de Sanden deed als basisspeler 63 minuten mee bij Lyon en leverde twee assists.

Het ongenaakbare Lyon sleepte de Champions League voor vrouwen al voor de zesde keer in de wacht. De Franse ploeg won het toernooi ook al in 2011, 2012, 2016, 2017 en 2018.

De cijfers halverwege waren duidelijk. (Foto: Pro Shots)

Finale al binnen twintig minuten beslist

FC Barcelona verloor de finale weliswaar met ruime cijfers, maar de eerste grote kans van de wedstrijd was nog wel voor de Catalanen. Toni Duggan kreeg aan de rand van het strafschopgebied opvallend veel ruimte om uit te halen, maar haar zwakke schot in kansrijke positie ging enkele meters naast.

Vlak daarna was het aan de andere kant wel raak bij de eerste serieuze aanval van Lyon. Van de Sanden werd weggestuurd aan de rechterkant en gaf de bal perfect voor op de Duitse middenvelder Marozsan, die van dichtbij binnenwerkte.

Barcelona ontsnapte een minuut later ook aan een tweede treffer nadat Lyon de bal er tot twee keer toe niet in kreeg. De Franse druk bleef echter aanhouden en dat leidde na dertien minuten alsnog tot de 2-0. Hegerberg kreeg de bal van Van de Sanden, nam rustig aan en werkte koeltjes binnen.

Lyon viert weer een treffer tegen Barcelona. (Foto: Pro Shots)

FC Barcelona bij vlagen weggespeeld

Barcelona kwam er op dat moment eigenlijk niet meer aan te pas en werd bij vlagen weggespeeld door Lyon, dat na twintig minuten ook op 3-0 kwam via Hegerberg. De Noorse spits maakte de vernedering van Barcelona na een half uur compleet door van dichtbij de vierde Franse treffer aan te tekenen.

Het Barcelona van Martens was zichtbaar aangeslagen en stelde daar vrijwel niks tegenover. Op slag van rust had Alexia Putellas de 4-1 binnen moeten koppen uit een corner, maar de middenvelder werkte de bal in vrijstaande positie nipt over.

In de tweede helft was er voor de neutrale toeschouwer weinig meer te beleven. Lyon nam gas terug, waardoor Barcelona wat meer ruimte kreeg. Martens was twintig minuten voor tijd dicht bij de eretreffer, maar de sterspeler van de Oranjevrouwen schoot in kansrijke positie net naast.

Een kwartier voor tijd verzuimde ook aanvoerder Vicky Losada de marge te verkleinen door een lob net over de lat te plaatsen. De 4-1 kwam er alsnog via Oshoala, die in de 88e minuut raak schoot na een steekpass van Martens en de pijnlijke nederlaag van Barcelona zo nog iets wist te verzachten.