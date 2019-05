Heracles Almelo-FC Utrecht ·

67' We zitten halverwege de tweede helft in Almelo, waar Heracles wat sterker wordt. Adrián Dalmau is tot twee keer toe dicht bij de aansluitingstreffer. Eerst kan Mark van der Maarel de bal net op tijd voor de voeten van de Spanjaard wegglijden en even later schiet hij uit de rebound over, nadat David Jensen een afstandsschot van Mo Osman keert.