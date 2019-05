Bayern München heeft zaterdag voor het zevende jaar op rij de titel gepakt in de Bundesliga. 'Der Rekordmeister' maakte thuis mede dankzij doelpunten van Franck Ribéry en Arjen Robben geen fout tegen Eintracht Frankfurt: 5-1.

Bayern had voldoende aan een gelijkspel en zat al vroeg in de wedstrijd op rozen. De thuisclub kwam in de vierde minuut op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Kingsley Coman en verzuimde daarna verder uit te lopen.

Frankfurt presenteerde vlak na rust de rekening voor die missers. De bezoekers brachten de stand in de vijftigste minuut in evenwicht dankzij een treffer van voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller.

Bayern raakte echter niet in paniek en liep binnen tien minuten uit naar een comfortabele 3-1-voorsprong via David Alaba en Renato Sanches en in de slotfase ook nog eens naar 5-1 via invallers Ribéry en Robben.

Daarmee kenden Ribéry en Robben een perfecte laatste competitiewedstrijd voor Bayern. Beide aanvallers vertrekken na dit seizoen na respectievelijk twaalf en tien jaar uit de Allianz Arena.

Ribéry en Robben krijgen na de finale van de DFB Pokal van volgende week in Berlijn tegen RB Leipzig nog een afscheidswedstrijd in de Allianz Arena. De datum en welke teams tegenover elkaar staan is nog niet bekend.

Een fan van Dortmund blijft teleurgesteld zitten in het stadion. (Foto: Pro Shots)

Dortmund wint ook

Bayerns enig overgebleven concurrent in de strijd om het kampioenschap Borussia Dortmund won ook (0-2 bij Borussia Mönchengladbach), maar had daar dus verder weinig aan.

Dortmund had de overwinning te danken aan doelpunten van Jadon Sancho (45e minuut) en Marco Reus (54e minuut), maar bleef desondanks op twee punten staan van Bayern.

Peter Bosz stelde met Bayer Leverkusen de vierde plaats veilig en een ticket voor de groepsfase van de Champions League. 'Die Werkself' was op overtuigende wijze met 1-5 te sterk voor Hertha BSC.

Lucas Alario was met drie doelpunten (1-2, 1-4 en 1-5) de grote man. Kai Havertz (0-1) en Julian Brandt (1-3) zorgden voor de overige treffers van Leverkusen en Valentino Lazaro (1-1) voor die van Hertha.

Leverkusen stond voorafgaand aan deze speelronde nog op basis van het doelsaldo op de vijfde plaats, maar ze passeerden Mönchengladbach, dat genoegen moet nemen met de groepsfase van de Europa League.

Weghorst schreeuwt het uit na een van zijn drie doelpunten. (Foto: Pro Shots)

Weghorst en Boëtius op schot

Wolfsburg veroverde ook een startbewijs voor de groepsfase van de Europa League. 'Die Wölfe' vernederden FC Augsburg (8-1) en achterhaalden Frankfurt, dat eerst de voorrondes moet zien te overleven.

Wout Weghorst eiste een hoofdrol voor zich op. De afgelopen zomer van AZ overgekomen spits scoorde drie keer en is na Roy Makaay in 2004/2005 de tweede Nederlander die meerdere hattricks maakt in één seizoen.

Jean-Paul Boëtius was op schot voor 1. FSV Mainz. De in de voorbije zomer van Feyenoord overgekomen aanvaller trof twee keer doel in de 4-2-zege op TSG Hoffenheim 1899.

Verder waren er ook overwinningen voor Werder Bremen (2-1 tegen Leipzig), Fortuna Düsseldorf (2-1 tegen Hannover 96), SC Freiburg (5-1 tegen 1. FC Nürnberg) en een gelijkspel bij Schalke 04-VfB Stuttgart (0-0).

Hannover en Nürnberg waren al een tijdje zeker van degradatie naar de Tweede Bundesliga. Stuttgart speelt binnenkort tegen de nummer drie van de Tweede Bundesliga om handhaving op het hoogste niveau.

