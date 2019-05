Memphis Depay heeft Olympique Lyon zaterdag aan een plek in de voorrondes van de Champions League geholpen. Mede dankzij twee doelpunten van de spits van Oranje versloeg Lyon SM Caen met 4-0. Benfica pakte in Portugal de 37e landstitel uit de clubhistorie.

Lyon is met nog één duel te gaan in de Ligue 1 niet meer te achterhalen door AS Saint-Etiënne, de laatste concurrent in de strijd om het ticket voor de voorrondes van het miljoenenbal.

Memphis was vlak na rust verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt tegen Caen. De oud-PSV'er maakte ook nog de 4-0. Maxwell Cornet en Moussa Dembélé waren eveneens trefzeker.

Vlak na zijn tweede doelpunt werd Memphis naar de kant gehaald. Kenny Tete maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Onderin pakte AS Monaco belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De landskampioen van 2017 steeg door de 2-0-zege op Amiens naar de veilige zestiende plek.

Benfica pakt 37e titel uit clubhistorie

Benfica had aan de 4-1-thuisoverwinning op Santa Clara meer dan voldoende voor de 37e landstitel uit de clubhistorie. Daarmee is de formatie recordhouder in Portugal.

De club uit Lissabon ging de laatste speelronde in met een voorsprong van twee punten op FC Porto. Dat won moeizaam met 2-1 van het Sporting CP van coach Marcel Keizer, dat de competitie afsluit als nummer drie.

Benfica leidde bij rust al met 3-0 tegen Santa Clara. Haris Seferovic, João Félix en Rafa Silva waren voor die doelpunten verantwoordelijk. Na rust maakte Seferovic zijn tweede van de avond, waarna César Martins de eer redde voor de gasten.

Vorig jaar ging de titel nog naar FC Porto, dat na vier jaar een eind maakte aan de hegemonie van Benfica. Beide clubs verdelen al sinds 2003 alle landstitels in Portugal.

Pijnlijk puntenverlies AS Roma

In Italië deed AS Roma slechte zaken in de strijd om een plek in de groepsfase van de Champions League. De ploeg speelde met 0-0 gelijk tegen middenmoter Sassuolo en verzuimde op gelijke hoogte te komen met nummer vier Atalanta.

Bij de Romeinen moesten Rick Karsdorp en Justin Kluivert zich tevredenstellen met een plek op de reservebank. Kluivert kwam na een uur het veld in had het openingsdoelpunt op zijn schoen. Hij raakte echter de paal en was daarna de bal kwijt.

Roma kan zelfs nog overal naast grijpen. De ploeg staat nu vijfde, maar kan nog worden ingehaald door nummer acht Lazio, dat een duel minder heeft gespeeld. Roma sluit de Serie A volgende week af tegen Parma.

Griezmann sluit af bij Atlético zonder zege

Antoine Griezmann heeft zijn laatste wedstrijd voor Atlético Madrid niet kunnen opluisteren met een overwinning. De ploeg van trainer Diego Simeone speelde met 2-2 gelijk bij Levante.

De 28-jarige Griezmann kondigde woensdag aan na dit seizoen te vertrekken bij Atlético, waar hij sinds de zomer van 2014 onder contract stond. Hij begon vanzelfsprekend in de basis tegen Levante en speelde de hele wedstrijd, maar kwam niet tot scoren.

De thuisploeg kwam al na zes minuten op voorsprong in Valencia en vergrootte de marge in de 36e minuut naar twee. Atlético maakte pas twintig minuten voor tijd de aansluitingstreffer en tien minuten voor tijd tekende Sergio Camello voor de gelijkmaker.

Atlético speelde vanaf de 51e minuut met tien man door een rode kaart voor Ángel Correa en was met een man minder niet meer in staat drie punten uit de strijd te trekken.

Voor Atlético stond er niks meer op het spel in de laatste wedstrijd van het seizoen. De Madrilenen waren al zeker van de tweede plek en daarmee ook een Champions League-ticket. Levante staat op dit moment op de veertiende plek in La Liga.

Valencia verovert Champions League-ticket

De strijd om plek vier en daarmee een Champions League-ticket werd gewonnen door Valencia. Die ploeg won met 0-2 bij Real Valladolid door doelpunten van Carlos Soler en Rodrigo, wat genoeg was om als vierde te eindigen.

Ook Getafe was nog in de race voor een plek in de Champions League, maar de ploeg van trainer José Bardalás kwam voor eigen publiek niet langs Villarreal: 2-2. Gerard tekende drie minuten voor tijd voor de gelijkmaker namens de bezoekers.

Getafe eindigt het seizoen op de vijfde plek met 59 punten en mag daardoor de Europa League in. Datzelfde geldt voor nummer zes Sevilla, dat zaterdag met 2-0 won van Athletic de Bilbao. Nummer zeven Espanyol gaat de voorronde van de Europa League in.

